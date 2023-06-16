Alami Kejang Panjang, Anak Asri Welas Dirujuk Jalani CT Scan

JAKARTA - Artis peran sekaligus presenter, Asri Welas, saat ini tengah diuji lewat kondisi kesehatan putra keduanya, Rayyan Gibran Ridha Rahardja. Pada Rabu, 14 Juni 2023 kemarin, bintang film Cek Toko Sebelah 2 ini tampak mengabarkan bahwa putranya dilarikan ke ruang Intensive Care Unit (ICU) untuk menjalani perawatan lantaran sakit.

Meski begitu, kondisi Ibran dikatakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, ibu tiga anak ini sempat mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah mendoakan kesembuhan putranya.

"Terima kasih doa terbaiknya untuk kakak @ibran_gibran ALLAH SWT yang akan membalas doa-doa baik dari sahabat-sahabat yang dari sejak kakak @ibran_gibran masuk ICU mendoakan kakak @ibran_gibran," tulis Asri Welas pada keterangan foto.

"ALLAH SWT MAHA BAIK dan dari doa- doa sahabat-sahabat semua Alhamdulilah kakak @ibran_gibran keadaanya membaik sekali," sambungnya.

Kendati demikian, tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan bocah 6 tahun tersebut harus dilarikan ke ICU. Namun dalam unggahan terbarunya, Asri Welas mengatakan bahwa Ibran sempat mengalami kejang. Sayangnya, ia tak menjelaskan apakah Ibran mengalami kejang lantaran demam tinggi atau yang lainnya.

Akan tetapi, perempuan 44 tahun ini menyebut jika Ibran mengalami kejang panjang. Hal itu kini membuat Ibran dirujuk untuk menjalani pemeriksaan CT Scan.

"Karena kakak @ibran_gibran mengalami kejang yang panjang, hari ini kakak @ibran_gibran menjalani CT Scan," jelasnya.