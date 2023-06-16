Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami Kejang Panjang, Anak Asri Welas Dirujuk Jalani CT Scan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:10 WIB
Alami Kejang Panjang, Anak Asri Welas Dirujuk Jalani CT Scan
Asri Welas (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis peran sekaligus presenter, Asri Welas, saat ini tengah diuji lewat kondisi kesehatan putra keduanya, Rayyan Gibran Ridha Rahardja. Pada Rabu, 14 Juni 2023 kemarin, bintang film Cek Toko Sebelah 2 ini tampak mengabarkan bahwa putranya dilarikan ke ruang Intensive Care Unit (ICU) untuk menjalani perawatan lantaran sakit.

Meski begitu, kondisi Ibran dikatakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, ibu tiga anak ini sempat mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah mendoakan kesembuhan putranya.

"Terima kasih doa terbaiknya untuk kakak @ibran_gibran ALLAH SWT yang akan membalas doa-doa baik dari sahabat-sahabat yang dari sejak kakak @ibran_gibran masuk ICU mendoakan kakak @ibran_gibran," tulis Asri Welas pada keterangan foto.

Asri Welas

"ALLAH SWT MAHA BAIK dan dari doa- doa sahabat-sahabat semua Alhamdulilah kakak @ibran_gibran keadaanya membaik sekali," sambungnya.

Kendati demikian, tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan bocah 6 tahun tersebut harus dilarikan ke ICU. Namun dalam unggahan terbarunya, Asri Welas mengatakan bahwa Ibran sempat mengalami kejang. Sayangnya, ia tak menjelaskan apakah Ibran mengalami kejang lantaran demam tinggi atau yang lainnya.

Akan tetapi, perempuan 44 tahun ini menyebut jika Ibran mengalami kejang panjang. Hal itu kini membuat Ibran dirujuk untuk menjalani pemeriksaan CT Scan.

"Karena kakak @ibran_gibran mengalami kejang yang panjang, hari ini kakak @ibran_gibran menjalani CT Scan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184224/asri_welas-T37x_large.jpg
Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-Gara Ucapan Baim Wong soal Honor Rp7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171551/asri_welas-boRP_large.jpg
Asri Welas Klaim Didekati Musisi hingga Pejabat setelah Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/206/3138047/asri_welas-fWuR_large.jpg
Perankan Sosok Judes, Asri Welas Sempat Tak Tega Julid ke Lawan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3137202/luna_maya-r6EF_large.jpeg
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/206/3131468/asri_welas-AUmg_large.jpg
Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131211/asri_welas-ZGDT_large.jpg
Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement