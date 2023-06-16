Kondisi Anak Asri Welas Semakin Membaik, Kini Gibran Sudah Lepas Ventilator

JAKARTA - Anak kedua Asri Welas, Rayyan Gibran Ridha Rahardja, hingga saat ini masih menjalani perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU). Meski begitu, kondisi Ibran bisa dikatakan semakin baik setiap harinya.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan harapan serta doa-doa orang disekitarnya. Terlebih rekan-rekan artis dan para netizen yang selalu memberikan doa untuk kesembuhan bocah 7 tahun tersebut.

Baru-baru ini, Asri Welas tampak memberikan kabar soal kondisi putranya yang terhitung sudah dua hari menjalani perawatan di ICU. mlelaui akun Instagramnya, ia menyebut jika putranya sudah lepas dari alat bantuan pernapasan atau ventilator, serta satu infus.

"Kakak @ibran_gibran setiap hari membaik," tulis Asri Welas di akun Instagram Storynya.

"Kakak @ibran_gibran alhamdulillah sudah lepas ventilator dan sudah copot infus satu," kata Asri Welas.