Dituding Beri Makanan Sisa ke Karyawan, Tasyi Athasyia: Insya Allah Aku Royal

JAKARTA - Influencer Tasyi Athasyia baru-baru ini meminta maaf usai dirinya disebut berlaku buruk pada karyawannya. Belum lama ini, Tasyi diduga tak membayar gaji mantan karyawan hingga memberi pekerjanya makanan sisa.

Permintaan maaf Tasyi Athasyia itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Tak sendirian, kreator konten kuliner itu juga ditemani sang suami, Syekh Zaki yang turut menyampaikan permohonan maafnya.

Lebih lanjut, Tasyi juga sempat menanggapi tudingan netizen soal dugaan memberi karyawannya makanan dan minuman bekas ke karyawannya. Hal itu bermula saat seorang warganet menuliskan komentar di postingan permintaan maaf Tasyi itu.

“Royal sama karyawan kak, rezeki pasti nambah,” tulis salah satu netizen pemilik akun @win******* dikutip Jumat, (16/6/23).

Tasyi pun menanggapi hal tersebut. Kembaran selebgram, Tasya Farasya ini bahkan mengaku dirinya royal pada para pegawainya.

“Insya Allah aku royal,” jelas Tasyi.

Ibu tiga anak ini juga mengaku bahwa para karyawannya kerap mendapat perlakukan baik darinya. Ia menjamin bahwa para karyawan yang sudah bekerja lama untuknya pasti merasakan perbuatan baik dirinya.