Tasya Farasya Ternyata sempat Sebut Tasyi Athasyia Berubah setelah Menikah: Kayak Beda Orang

JAKARTA - Nama Tasyi Athasyia, kembaran Tasya Farasya saat ini memang sedang menjadi perbincangan.

Apalagi setelah sederet kontroversi yang menimpanya mulai muncul hingga viral di media sosial, seperti menunggak gaji mantan karyawan hingga memperlakukan asisten pribadi bak porter.

Kini, netizen bahkan mulai menggali semua hal tentang Tasyi, termasuk video lawas kala Tasya Farasya membahas perubahan sang kembaran.

Ternyata, Tasya Farasya pernah menyebut bahwa Tasyi Athasyia berubah menjadi sosok yang berbeda setelah menikah. Hal itu diungkapkan Tasya Farasya pada Ria Ricis pada Maret 2019 lalu.

Diketahui, Tasyi Athasyia menikah dengan Syech Zaki pada Januari 2015 lalu.

Secara terang-terangan, Tasya menyebut bahwa kembarannya itu banyak berubah setelah menikah. Namun, bukan perubahan negatif, melainkan yang positif.

Sejak menjadi istri Zaki, Tasyi disebut mulai mengubah sikapnya menjadi orang yang sangat berbeda, yakni menjadi sangat patuh dengan perintah suaminya.

"Sayang banget sama keluarganya. Istri yang baik banget, sama suaminya enggak boleh, apa pun yang dilarang dia selalu nurut," kata Tasya Farasya.

"Habis nikah itu bener-bener kayak beda orang. (Dulu) Dia kayak girly princess, sampai kamar aja semuanya pink. Semua orang kalau masuk kamarnya dia harus pakai baju pink," lanjutnya.