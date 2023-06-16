Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kaesang Sebut Presiden Jokowi Puji Vicky Prasetyo, Diprediksi Terpilih jadi Anggota DPR

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:35 WIB
Kaesang Sebut Presiden Jokowi Puji Vicky Prasetyo, Diprediksi Terpilih jadi Anggota DPR
Kaesang Pangarep dan Vicky Prasetyo. (Foto: YouTube/Gladiator Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo rupanya mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo pintar. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kaesang Pangarep.

Kaesang Pangarep mengatakan kalau Presiden Joko Widodo sudah mengenal Vicky Prasetyo sudah lama. Bahkan, Kaesang mengaku Presiden Jokowi sudah mengetahui kalau Vicky sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

"Saya tahu Mas Vicky dari TV udah lama. Bapak (Joko Widodo) pun tahu. Mas Vicky nyalonin di partai apa, nyalegnya di mana, Bapak tahu,” kata Kaesang Pangarep dalam kanal YouTube Gladiator Entertainment, dikutip Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, suami Erina Gudono itu menambahkan kalau Presiden Jokowi memberikan pujian Vicky Prasetyo sebagai sosok yang pintar. Bahkan, Presiden Jokowi kata Kaesang memprediksi Vicky bakal terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077269/kaesang-fFLb_large.jpg
Tangis Kaesang Pangarep Pecah Saat Putrinya Dihujat Netizen: Saya Enggak Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/33/3007332/di-depan-kakbah-kaesang-umumkan-kehamilan-pertama-erina-gudono-VjPTWti8jc.jpg
Di Depan Kakbah, Kaesang Umumkan Kehamilan Pertama Erina Gudono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891880/erina-gudono-sulit-bagi-waktu-bekerja-pilih-resign-usai-menikah-1918q38YjV.jpeg
Erina Gudono Sulit Bagi Waktu Bekerja, Pilih Resign Usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886175/kaesang-pangarep-siap-undang-member-bts-ke-jakarta-maunya-siapa-bilang-vEBh8uxzmL.jpg
Kaesang Pangarep Siap Undang Member BTS ke Jakarta: Maunya Siapa, Bilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/33/2867239/kaesang-pangarep-terharu-dapat-sepeda-dari-presiden-ri-ini-impian-saya-LHNgY6xKbk.jpg
Kaesang Pangarep Terharu Dapat Sepeda dari Presiden Ri: Ini Impian Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861189/kisah-haru-ibu-erina-gudono-membesarkan-4-anak-sebagai-single-parent-Se5KaqVpIy.jpg
Kisah Haru Ibu Erina Gudono Membesarkan 4 Anak sebagai Single Parent
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement