Kaesang Sebut Presiden Jokowi Puji Vicky Prasetyo, Diprediksi Terpilih jadi Anggota DPR

JAKARTA - Vicky Prasetyo rupanya mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo pintar. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kaesang Pangarep.

Kaesang Pangarep mengatakan kalau Presiden Joko Widodo sudah mengenal Vicky Prasetyo sudah lama. Bahkan, Kaesang mengaku Presiden Jokowi sudah mengetahui kalau Vicky sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

"Saya tahu Mas Vicky dari TV udah lama. Bapak (Joko Widodo) pun tahu. Mas Vicky nyalonin di partai apa, nyalegnya di mana, Bapak tahu,” kata Kaesang Pangarep dalam kanal YouTube Gladiator Entertainment, dikutip Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, suami Erina Gudono itu menambahkan kalau Presiden Jokowi memberikan pujian Vicky Prasetyo sebagai sosok yang pintar. Bahkan, Presiden Jokowi kata Kaesang memprediksi Vicky bakal terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).