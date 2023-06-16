Cara Kiky Saputri Skakmat Nyinyiran Cantik karena Make Up dan Filter

JAKARTA - Kiky Saputri mengunggah potret cantik dengan wajah full make up. Lucunya, melalui kolom komentar Kiky sekaligus menyentil orang-orang yang mengomentari riasan seseorang.

Ada kalanya, jika seseorang memakai filter pada fotonya dan langsung terlihat cantik, hal ini pun seringkali jadi sorotan.

"Ah cantiknya karena makeup, Ah cantiknya karena filter," kata Kiky Saputri, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Tak terpengaruh oleh nyinyiran semacam ini, sang komika justru punya jawaban bijak. Bagi Kiky, tak ada salahnya seorang wanita merias wajahnya ataupun berfoto pakai filter.

Baik make up make up maupun filter memang sama-sama berfungsi sebagai sarana mempercantik diri.

"Gapapa dong, fungsi makeup/filter kan untuk mempercantik," ujar Kiky.