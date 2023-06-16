Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Kiky Saputri Skakmat Nyinyiran Cantik karena Make Up dan Filter

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:15 WIB
Cara Kiky Saputri Skakmat Nyinyiran Cantik karena Make Up dan Filter
Kiky Saputri. (Foto: Instagram/@kikysaputrii)
JAKARTA - Kiky Saputri mengunggah potret cantik dengan wajah full make up. Lucunya, melalui kolom komentar Kiky sekaligus menyentil orang-orang yang mengomentari riasan seseorang.

Ada kalanya, jika seseorang memakai filter pada fotonya dan langsung terlihat cantik, hal ini pun seringkali jadi sorotan.

"Ah cantiknya karena makeup, Ah cantiknya karena filter," kata Kiky Saputri, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Tak terpengaruh oleh nyinyiran semacam ini, sang komika justru punya jawaban bijak. Bagi Kiky, tak ada salahnya seorang wanita merias wajahnya ataupun berfoto pakai filter.

Baik make up make up maupun filter memang sama-sama berfungsi sebagai sarana mempercantik diri.

"Gapapa dong, fungsi makeup/filter kan untuk mempercantik," ujar Kiky.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144090/kiky_saputri-gD6d_large.jpg
Kiky Saputri Laporkan Netizen yang Hina Anaknya: Saya Nggak Bisa Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117336/kiky_saputri-XZEf_large.jpg
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116703/kiky_saputri-fkX1_large.jpg
Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116500/kiky_saputri-hY4R_large.jpg
Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116490/kiky_saputri-D28S_large.jpg
Kiky Saputri Resmi Jadi Ibu, Sambut Kelahiran Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116266/kiky_saputri-5nfq_large.jpg
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin
