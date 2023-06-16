Alasan Jefri Nichol Tolak Adu Jotos Lawan Cellos, Ogah Jadi Bahan Konten

JAKARTA - Aktor Jefri Nichol kembali jadi perbincangan hangat. Baru-baru ini, bintang film "Dear Nathan" itu mengaku hampir tanding di ring tinju bersama selebgram Tanah Air, Yoshua Marcellos alias Cellos.

Hal itu diungkap Nichol di akun Twitter pribadinya. Kerap ditantang untuk duel di ring tinju, membuat Nichol tiba-tiba diajak tanding oleh Cellos.

“Kirain pure mau berantem, ternyata sekalian buat ngonten doi,” kata Nichol, dikutip MNC Portal, Jumat (16/6/23).

Nichol pun membongkar isi percakapan dengan kreator konten berkepala pelontos itu. Lewat isi chat itu, terlihat Nichol menegaskan apakah Cellos benar-benar ingin adu jotos dengannya.

“Los, lo nantangin buat nyari duit atau beneran? Kalau beneran, ayo street fight gak usah dikontenin,” tulis Nichol dalam percakapan tersebut.

Cellos pun menanggapi chat dari Nichol. Ia menyanggupi dan ingin bertanding tinju melawan Nichol.

Namun, Cellos menegaskan bahwa pertandingan tersebut akan digelar secara live dan disaksikan banyak orang.

“Tinju resmi live, bikin se-Indonesia,” papar Cellos.

Mengetahui pertandingan tersebut hanya demi konten, Nichol pun mengaku enggan mengikutinya. Ia pun memberi tawaran pada Cellos bila ingin adu tinju dengannya dengan alasan bukan untuk menjadi konsumsi publik.

“Kalau emang lu ngerasa gue banci, berantem aja besok siang di Bekasi. Rumah lu di Bekasi kan? Kita cari Sasana Muay Thai,” tulis Nichol.

“Gak, gak usah pakai kontrak. Pure berantem aja ayo,” tambahnya.

Alih-alih menerima, Cellos tetap bersikeras untuk hanya akan melawan Jefri Nichol dengan kontrak dan untuk djadikan konten. Cellos bahkan mengaku pertandingan tanpa kontrak hanya akan membuang-buang tenaga.

“Ngapain, buang-buang tenaga. In the ring with contract,” papar Cellos.