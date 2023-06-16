Sulit Bertemu, Yama Carlos Semakin Sedih Dengar Anaknya Banggakan Pria Lain

JAKARTA - Yama Carlos hingga saat ini masih belum bisa bertemu dengan sang putra, Marco Armanda Blessio Carlos. Kurang lebih, sudah 3 bulan lamanya bintang film Siap Gan! itu tak bertemu muka secara langsung dengan putranya.

Pasalnya, saat ini Marco tinggal bersama ibundanya, Arfita Dwi Putri. Yama pun mengaku jika dirinya dipersulit bertemu anak, dan hanya diberi akses untuk melakukan video call saja.

"Saya nggak mau video call, kami maunya bertemu fisik," ujar Yama Carlos ditemui di Polres Tangerang Selatan, Kamis, 15 Juni 2023 kemarin.

Bukan cuma itu, pria 42 tahun ini pun mengaku kesal lantaran anaknya tampak membanggakan pria lain selain dirinya. Hal ini bahkan diketahuinya dari postingan sang istri.

"Bukannya si perempuan itu ngajarin anaknya bernyanyi ataupun itu untuk kangen atau rindu sama ayah kandungnya sendiri atau nyariin ayah kandungnya sendiri," ujar Yama Carlos.

"Ini malah anak saya disuruh nyanyi, ngebangga-banggain oknum itu yang nggak jelas, dan itu diposting dengan bangganya diposting," lanjutnya.

Sebagai seorang ayah, Yama Carlos sangat sedih melihat video tersebut. Bahkan, ia pun sampai berpendapat, bahwa seharusnya sebagai ibu, Arfita mengajarkan anaknya untuk mengenal dan merindukan sosok sang ayah.

"Sekarang seorang bapak mana yang gak diterima? Bukannya dia diajarin kangen atau rindu atau nyariin bapaknya, malah ngebangga-banggain yang bukan darah dagingnya dan itu oknum," ucap Yama Carlos.