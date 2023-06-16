Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lagu Ciptaan untuk Messi Dilirik FIFA World Cup, Aldi Taher Terharu

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:28 WIB
Lagu Ciptaan untuk Messi Dilirik FIFA World Cup, Aldi Taher Terharu
Aldi Taher. (Foto: Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher selalu memanfaatkan momen viral untuk berkarya. Termasuk saat Lionel Messi gagal datang ke Indonesia, ia langsung membuat lagu khusus untuk sang pesepak bola.

Tak disangka, Aldi justru mendapat perhatian dari akun Instagram @fifaworldcup. Postingan FIFA yang berisi kompilasi video Messi menggunakan lagu karya Aldi Taher. Mengetahui hal ini, mantan suami Dewi Perssik itu mengaku sangat terharu.

"Terharu banget ya sampai FIFA world cup posting pakai lagu saya," kata Aldi Taher, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat (16/7/2023).

Lagu Why Mister Messi Why ini memang diciptakan sendiri oleh Aldi Taher, namun begitu Aldi sadar kesuksesannya turut datang berkat orang-orang terdekat. Aldi lantas mengucap rasa terimakasih kepada ibu hingga buah hatinya.

