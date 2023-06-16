Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Ulang Tahun ke-34, Lucinta Luna Mewek saat Tiup Lilin

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:19 WIB
Rayakan Ulang Tahun ke-34, Lucinta Luna Mewek saat Tiup Lilin
Lucinta Luna (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna baru saja merayakan ulang tahunnya ke-34, pada Jumat (16/6/2023). Lewat Instagram, Lucinta menguggah video perayaan ulang tahunnya yang sederhana.

Sambil memegang sepotong kue, Lucinta Lunamenyalakan sendiri api pada lilin di atas kue tersebut.

"ALHAMDULILLAH 34 yo (years old)...," tulis Lucinta Luna.

Mengenakan one set celana dan crop top merah maroon, Lucinta dengan rambut hitam tergerai indah kemudian meniup lilin dan tersenyum manis.

Sementara di slide lainnya, Lucinta Luna tampak tak mampu membendung air matanya. Sejenak Lucinta memejamkan mata sambil menangis, sebelum akhirnya meniup beberapa lilin kecil.

Lucinta Luna (Instagram)

Halaman:
1 2
