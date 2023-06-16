Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sherina Munaf Gantikan Mendiang Elfa Secioria jadi Music Director: Aku Merasa Sangat Dihargai

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:11 WIB
Sherina Munaf Gantikan Mendiang Elfa Secioria jadi Music Director: Aku Merasa Sangat Dihargai
Sherina Munaf. (Foto: Instagram/@sherinasinna)
A
A
A

JAKARTA - Sherina Munaf diberikan kepercayaan sebagai music director baru untuk film Petualangan Sherina 2, menggantikan posisi mendiang Elfa Secioria.

Mendiang Elfa adalah tokoh penting di dalam penggarapan musik dan lagu di film Sherina yang tayang pada tahun 2000 silam.

Sherina pun merasa tersanjung dengan kepercayaan ini. Mulanya, pelantun Pergilah Kau ini memang kurang percaya diri dengan kemampuannya jika dibandingkan dengan Elfa.

"Pertama diberikan kepercayaan untuk jadi music director, aku sangat panik dan nervous. Dengan kemampuan musikku yang tidak sebanding dengan Om Elfa, aku merasa sangat dihargai,” kata  Sherina Munaf saat konferensi pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat Rabu (14/6/2023) kemarin.

Meski posisi music director dapat dikatakan baru baginya, Sherina yakin bisa memberikan yang terbaik. Kembali mengenang Elfa Secioria, ia juga berharap gurunya itu bangga dengan apa yang dilakukannya saat ini.

"Proyek ini buat aku sangat spesial. Jadi inget waktu kecil aku sama Om Elfa itu keliling mall. Kalau ada Om Elfa, aku yakin dia bangga,” kata Sherina.

Halaman:
1 2
