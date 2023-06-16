Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sepakat Cerai, Ayu Rizki Yani Ogah Bongkar Aib Dodhy Kangen Band

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:40 WIB
Sepakat Cerai, Ayu Rizki Yani Ogah Bongkar Aib Dodhy Kangen Band
Dodhy Kangen Band (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - 16 tahun menikah dan dikaruniai tiga anak, pasangan Dodhy Kangen Band dan Ayu Rizki Yani sepakat untuk bercerai. Permohonan talak cerai sendiri bahkan akan didaftarkan oleh Dodhy Kangen Band dalam waktu dekat.

Meski membenarkan kabar bahwa dirinya telah ditalak cerai oleh suaminya, Ayu Rizki memilih untuk tak berbicara banyak. Termasuk membeberkan masalah rumah tangganya dengan sang suami ke ruang publik.

Bukan tanpa sebab, Ayu mengatakan bahwa dirinya dan Dodhy tak ingin mengumbar aib satu sama lain. Ia pun menyebut jika perpisahannya dengan Dodhy terjadi lantaran sudah tak sejalan lagi.

"Intinya sih lebih udah nggak satu visi misi dan komitmen lagi nggak sepemikiran lagi," kata Ayu Rizki Yani saat dikonfirmasi awak media, baru-baru ini.

Dodhy Kangen Band

"Ya saya nggak mau jawab ya, silahkan nanti Dodhy saja yang berbicara, bebas, saya nggak mau buka aib satu sama lain," sambungnya.

Halaman:
1 2
