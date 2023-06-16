Arfita Mangkir 2 Kali dari Panggilan Usai Dituding Mempersulit Yama Carlos Bertemu Anak

JAKARTA - Aktor Yama Carlos melaporkan istrinya, Arfita Dwi Putri ke Polres Tangerang Selatan. Laporan tersebut dibuat oleh aktor 42 tahun itu lantaran dirinya merasa dipersulit untuk bisa bertemu anak semata wayangnya.

Sayangnya, hingga dua kali panggilan dari pihak kepolisian, Arfita Dwi Putri masih saja memilih mangkir.

"Jadi agenda kami di sini hanya menanyakan bahwa pihak perempuan sudah ada undangan sebanyak dua kali," ujar Yama Carlos ditemui di Polres Tangerang Selatan, Kamis, 15 Juni 2023 kemarin.

"Undangan pertama tidak hadir, yang undangan kedua hari Senin juga tidak hadir, alasannya adalah lagi di luar kota," lanjutnya.

BACA JUGA: Arfita Dwi Putri Ungkap Keinginan Usai Hadiri Sidang Perceraiannya dengan Yama Carlos

Mangkirnya Arfita dari panggilan sebanyak dua kali, jelas membuat Yama menyayangkan hal tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Yama Carlos juga sempat menjelaskan bahwa penyidik akan kembali memanggil Arfita Dwi Putri pekan depan.

"Dia akan datang setelah minggu depan ini. Kami nunggu dia datang, nanti setelah itu mungkin kita serahkan sepenuhnya pada polisi," jelas Ricci.