HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Difarina Indra Adella, Pedangdut Cantik yang Viral karena Lagu Alolo

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:56 WIB
Biodata dan Agama Difarina Indra Adella, Pedangdut Cantik yang Viral karena Lagu <i>Alolo</i>
Difarina Indra Adella. (Foto: Instagram/@difarina_reall)
A
A
A

BIODATA dan Agama Difarina Indra Adella. Penyanyi cantik ini tengah viral karena membawakan lagu Alolo.

Pemilik nama asli Dewi Indra Farina ini berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ia lahir pada 20 Desember 1998.

Difarina memulai kariernya di dunia tarik suara sejak belia. Namanya mulai melambung ketika menyanyikan lagu Tak Tunggu Balimu bersama Fendik Adella.

Saat ini, Difarina juga tergabung dengan grup musik Adella yang penampilannya kerap diunggah di kanal YouTube Henny Adella. Lagu yang pernah dicovernya antara lain Bahagia, Pingal, Jang Ganggu, Rembulan Malam, dan masih banyak lagi.

Sebelumnya, Difarina juga pernah trending di YouTube usai merilis lagu Ngopi Maszeh pada 25 Februari 2023. Lagu tersebut pun kerap menjadi backsound di konten-konten TikTok.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
