Gofar Hilman Utamakan Ketenangan Batin Usai Tudingan Pelecehan Seksual Berlalu

JAKARTA - Gofar Hilman sempat mengalami tudingan yang cukup merugikan dirinya. Kala itu, ia dituding sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita.

Kendati demikian, hal tersebut hingga kini tak terbukti kebenarannya. Bahkan, YouTuber sekaligus mantan penyiar radio ini mengaku tengah menata kehidupannya kembali setelah kehebohan soal tudingan tersebut.

"Back to normal, semuanya harus dijalankan seperti biasa. Nggak ada alasan kalah sama apapun, sama siapapun. Karena gue enggak sendiri, gue punya orang-orang yang bergantung sama gue," ujar Gofar Hilman saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Gofar juga memastikan bahwa dirinya sudah benar-benar move on dari masalah tersebut. Namun, dia merasa kehidupannya kini belum sepenuhnya pulih seperti dulu.

"Jadi apapun yang terjadi, masalah sudah selesai, move on. Kalau bilang normal, ya belum normal. Masih jauh dari yang dulu, kerjaan, cuma itu nggak jadi masalah," ungkap pemilik nama lengkap Abdul Gofar Hilman tersebut.

"Nikmati aja, karena menurut gue, ketenangan hati jauh lebih nikmat dari pada duit yang banyak," sambungnya.