Rizky Billar Ogah Sesumbar soal Hewan Kurban Tahun Ini

JAKARTA - Idul Adha semakin dekat, para umat Muslim yang berkecukupan pun mulai memikirkan tentang hewan kurban. Termasuk pula pesinetron Rizky Billar.

Rizky mengatakan tahun ini bakal tetap melaksanakan kurban. Sama seperti tahun sebelumnya, ia bakal memberikan hewan kurban sapi

"Insya Allah sapi," kata Rizky Billar, dikutip dari YouTube Nitnot Media, Jumat (16/6/2023)

Namun, ketika ditanya detail sapi tersebut, Billar tidak terdengar memberikan jawaban. Bahkan, Rizky Billar juga enggan memberi tahu dimana dirinya akan berkurban.

"Kali ini kayaknya tidak untuk dipublish," ujar Rizky Billar