Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Godfather Al Pacino Dikaruniai Bayi Laki-Laki di Usia 83 Tahun

Siti Mutammimah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:05 WIB
Aktor <i>Godfather</i> Al Pacino Dikaruniai Bayi Laki-Laki di Usia 83 Tahun
Pacar Al Pacino melahirkan anak laki-laki. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Noor Alfallah, kekasih aktor gaek Al Pacino, melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki, belum lama ini. Kabar bahagia itu diumumkan perwakilan aktor Godfather tersebut, pada 15 Juni 2023.

 

“Bayi laki-laki tersebut bernama Roman Pacino. Saat ini, tidak ada keterangan apapun lagi yang akan kami berikan,” kata perwakilan sang aktor seperti dikutip dari Entertainment Tonight, pada Jumat (16/6/2023). 

Roman merupakan anak keempat Al Pacino setelah dikaruniai tiga anak dari hubungan sebelumnya. Dia memiliki anak perempuan bernama Julie Pacino (33) dari Jan Tarrant, dan anak kembar, Olivia dan Anton Pacino (22), dari Beverly D'Angelo.

 Al Pacino (tengah) bersama Noor Alfallah dan Bennett Miller. (Foto: Instagram/@nooralfallah)

Sementara itu, Al Pacino dan Noor Alfallah pertama kali dekat pada 2022. Kala itu, mereka terlihat makan malam bersama beberapa sahabat di California. Kemudian April silam, pasangan ini terlihat menghadiri pameran seni Bennett Miller di New York.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/33/2823338/pacar-hamil-8-bulan-al-pacino-akan-kembali-jadi-ayah-di-usia-82-tahun-8FpBDag3tr.jpg
Pacar Hamil 8 Bulan, Al Pacino akan Kembali Jadi Ayah di Usia 82 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/33/2577807/al-pacino-pacari-mantan-kekasih-mick-jagger-perbedaan-usia-54-tahun-jadi-sorotan-jAqCVOGVtg.jpg
Al Pacino Pacari Mantan Kekasih Mick Jagger, Perbedaan Usia 54 Tahun Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/20/33/2171642/terlalu-tua-dan-pelit-alasan-aktris-israel-ini-putuskan-al-pacino-t5K64gtt5O.jpg
Terlalu Tua dan Pelit, Alasan Aktris Israel Ini Putuskan Al Pacino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/25/206/1913735/al-pacino-puji-penampilan-gal-gadot-di-wonder-woman-ZYLJtGgrMV.jpg
Al Pacino Puji Penampilan Gal Gadot di Wonder Woman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/01/33/1852991/perjalanan-karier-al-pacino-akan-dirayakan-dengan-megah-di-new-york-aF1eIxeaEQ.jpg
Perjalanan Karier Al Pacino Akan Dirayakan dengan Megah di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/03/206/1681719/al-pacino-akui-the-godfather-film-terburuknya-YcZArxr2UC.jpg
Al Pacino Akui The Godfather Film Terburuknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement