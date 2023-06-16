Aktor Godfather Al Pacino Dikaruniai Bayi Laki-Laki di Usia 83 Tahun

JAKARTA - Noor Alfallah, kekasih aktor gaek Al Pacino, melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki, belum lama ini. Kabar bahagia itu diumumkan perwakilan aktor Godfather tersebut, pada 15 Juni 2023.

“Bayi laki-laki tersebut bernama Roman Pacino. Saat ini, tidak ada keterangan apapun lagi yang akan kami berikan,” kata perwakilan sang aktor seperti dikutip dari Entertainment Tonight, pada Jumat (16/6/2023).

Roman merupakan anak keempat Al Pacino setelah dikaruniai tiga anak dari hubungan sebelumnya. Dia memiliki anak perempuan bernama Julie Pacino (33) dari Jan Tarrant, dan anak kembar, Olivia dan Anton Pacino (22), dari Beverly D'Angelo.

Sementara itu, Al Pacino dan Noor Alfallah pertama kali dekat pada 2022. Kala itu, mereka terlihat makan malam bersama beberapa sahabat di California. Kemudian April silam, pasangan ini terlihat menghadiri pameran seni Bennett Miller di New York.