Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Arap Fans Fanatik Anime Attack on Titan, Punya Koleksi Action Figure Rp80 Juta

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:53 WIB
Reza Arap Fans Fanatik Anime <i>Attack on Titan</i>, Punya Koleksi Action Figure Rp80 Juta
Reza Arap. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Reza Arap tampak antusias menyaksikan pameran Attack on Titan: The Final Exibition yang digelar di gedung AKR Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/6/2023).

Pameran Attack on Titan: The Final Exibition ini menampilkan lebih dari 150 karya seni dari mangaka asal Jepang, Hajime Isayama.

Personel Weird Genius itu mengaku dirinya sebagai fans fanatik anime Attack on Titan. Bahkan, Reza Arap menekpatkan manga series asal Jepang itu dalam tiga besar anime yang paling dia sukai.

"Gue suka banget sama Attack on Titan. Makanya pas diajak buat menyaksikan langsung, gue mau banget," kata Reza Arap ketika ditemui disela pembukaan pameran Attack on Titan: The Final Exibition hari ini.

Mantan suami Wendy Walters tersebut juga mengatakan selama ini ia menantikan pameran anime Attack on Titan karena penasaran ingin melihat visualnya secara dekat.

"Gue senang bisa diajak kesini. Gue melihat desain dan detilnya, gue nganga melulu, keren banget," ucapnya.

Reza Arap sendiri mengaku belum pernah mendatangi langsung pameran anime. Ini merupakan pengalaman perdananya hadir dalam pameran anime tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157334/reza_arap-YGId_large.jpg
3 Riders Sederhana Reza Arap saat Manggung, Ayam Goreng Tak Pernah Ketinggalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157093/reza_arap-tbuH_large.jpg
Reza Arap Beri Dukungan untuk Erika Carlina yang Hamil 9 Bulan: Kita di Samping Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/598/3121162/reza_arap-5Hqe_large.jpg
Reza Arap Minta Maaf Usai Wendy Walters Diserang Netizen Soal Childfree
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057199/vidi_aldiano-KTzL_large.jpg
Vidi Aldiano Tak Tahu Wendy Walters Sempat Menikah dengan Reza Arap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049529/reza_arap-ol2p_large.jpg
Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk Kebutuhan 1 Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019773/reza-arap-sempat-depresi-dan-bunuh-diri-di-tengah-proses-cerainya-dengan-wendy-walters-vYzcoymVba.jpg
Reza Arap Sempat Depresi dan Bunuh Diri di Tengah Proses Cerainya dengan Wendy Walters
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement