Reza Arap Fans Fanatik Anime Attack on Titan, Punya Koleksi Action Figure Rp80 Juta

JAKARTA - Reza Arap tampak antusias menyaksikan pameran Attack on Titan: The Final Exibition yang digelar di gedung AKR Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/6/2023).

Pameran Attack on Titan: The Final Exibition ini menampilkan lebih dari 150 karya seni dari mangaka asal Jepang, Hajime Isayama.

Personel Weird Genius itu mengaku dirinya sebagai fans fanatik anime Attack on Titan. Bahkan, Reza Arap menekpatkan manga series asal Jepang itu dalam tiga besar anime yang paling dia sukai.

"Gue suka banget sama Attack on Titan. Makanya pas diajak buat menyaksikan langsung, gue mau banget," kata Reza Arap ketika ditemui disela pembukaan pameran Attack on Titan: The Final Exibition hari ini.

Mantan suami Wendy Walters tersebut juga mengatakan selama ini ia menantikan pameran anime Attack on Titan karena penasaran ingin melihat visualnya secara dekat.

"Gue senang bisa diajak kesini. Gue melihat desain dan detilnya, gue nganga melulu, keren banget," ucapnya.

Reza Arap sendiri mengaku belum pernah mendatangi langsung pameran anime. Ini merupakan pengalaman perdananya hadir dalam pameran anime tersebut.