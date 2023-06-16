Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Theodore Minta Maaf dan Akui Kesalahan Terkait Konten Tes Kejujuran di NTT

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:45 WIB
Richard Theodore Minta Maaf dan Akui Kesalahan Terkait Konten Tes Kejujuran di NTT
Richard Theodore (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tiktokers Richard Theodore dikenal sebagai seorang konten kreator yang sering membantu orang-orang di luar sana. Ia bahkan kerap memberikan hadiah untuk kejujuran dari orang-orang yang ditemuinya saat membuat konten.

Sayangnya, belakangan ia ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen lantaran menyebut seorang bapak di NTT tak jujur. Hal itu bermula ketika ia tak sengaja meninggalkan hp-nya di warung milik bapak tersebut.

Lantaran panik hp-nya tertinggal dan tak mengetahui bahwa bapak tersebut memanggilnya, Richard pun sempat kembali menghampiri warung tersebut. Padahal, saat itu ia sudah berada di atas kapal untuk berpindah pulau.

Sesampainya di warung tersebut, ia pun menanyakan hp-nya dan langsung diberikan oleh sang pemilik warung. Ia bahkan sempat memberikan sedikit rezeki pada bapak pemilik warung, meski ditolak.

Richard Theodore

Sayangnya, banyak netizen yang menonton video tersebut emosi, lantaran beberapa perkataan Richard yang dianggap menuding bapak pemilik warung tak jujur. Namun, Richard pun mencoba untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di NTT beberapa waktu lalu.

Kepada awak media, Richard tidak ada maksud untuk menghina suatu daerah. Ia pun tak lupa meminta maaf pada warga NTT yang merasa tersinggung dengan ucapannya.

"Aku minta maaf atas ucapan kesalahan aku. Aku tidak bermaksud untuk menghina siapapun, sekali lagi aku minta maaf untuk warga NTT yang tersinggung," ungkap Richard dihadapan awak media.

Halaman:
1 2
