HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hubungan Gofar Hilman dengan Arian Seringai usai Didepak dari Lawless

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:30 WIB
Hubungan Gofar Hilman dengan Arian Seringai usai Didepak dari Lawless
Gofar Hilman. (Instagram/@pergijauh)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Gofar Hilman dan teman-teman dekatnya disinyalir sempat merenggang setelah isu pelecehan berembus tahun lalu.

Bahkan, kasus ini menjadi salah satu faktor Gofar didepak dari bisnis kuliner yang ia bangun bersana rekan-rekannya, termasuk Arian Seringai.

Pelantun Adrenalin Merusuh itu juga sempat membuat surat terbuka berisi kritikan keras atas kelakuan Gofar selama ini.

"Gue sama yang lain masih kontak-kontakan, sama Ucup masih, Roni masih, bahkan sama Semmy juga masih undang gue main ke Lawless," kata Gofar Hilman saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023) malam.

Halaman:
1 2
