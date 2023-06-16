Hubungan Gofar Hilman dengan Arian Seringai usai Didepak dari Lawless

JAKARTA - Hubungan Gofar Hilman dan teman-teman dekatnya disinyalir sempat merenggang setelah isu pelecehan berembus tahun lalu.

Bahkan, kasus ini menjadi salah satu faktor Gofar didepak dari bisnis kuliner yang ia bangun bersana rekan-rekannya, termasuk Arian Seringai.

Pelantun Adrenalin Merusuh itu juga sempat membuat surat terbuka berisi kritikan keras atas kelakuan Gofar selama ini.

"Gue sama yang lain masih kontak-kontakan, sama Ucup masih, Roni masih, bahkan sama Semmy juga masih undang gue main ke Lawless," kata Gofar Hilman saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023) malam.