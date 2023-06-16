16 Tahun Menikah, Ini Alasan Dodhy Kangen Band Talak Cerai Istri

JAKARTA - Dodhy Kangen Band datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait rumah tangganya. Gitaris grup Kangen Band itu disebut tengah mengalami masalah rumah tangga dengan istrinya, Ayu Rizki Yani.

Nahasnya, keduanya pun telah sepakat untuk bercerai dalam waktu dekat. Bahkan, Ayu Rizki juga menyebut jika pemilik nama asli Dodi Hardiyanto tersebut sudah mengucapkan talak satu kepadanya.

Kepada awak media, Ayu Rizki pun mengungkapkan alasan sang suami melakukan hal tersebut.

"Intinya sih lebih udah nggak satu visi misi dan komitmen lagi nggak sepemikiran lagi," ujar Ayu Rizki Yani saat dikonfirmasi awak media, baru-baru ini.

Sementara itu, Ayu dan Dodhy sendiri diketahui telah pisah rumah setelah 16 tahun menikah. Keduanya bahkan sudah tak lagi tinggal serumah sejak Mei 2023 lalu.

Sayangnya, Ayu memilih untuk bungkam dan tak banyak bicara terkait permasalahannya. Ia pun menyebut jika dirinya tak ingin jika perceraiannya menjadi konsumsi publik.