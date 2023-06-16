Nonton Konser Harry Styles Bareng Anak, David Beckham Hafal Lagu Late Night Talking

JAKARTA - David Beckham baru-baru ini terlihat menonton konser Harry Styles. Tak sendiri, ia diketahui pergi bersama putrinya, Harper Beckam, untuk menyaksikan penampilan penyanyi 29 tahun itu.

Sambil memandang ke arah kamera dan memperlihatkan tata panggung dalam konser tersebut, Beckham bersama putrinya terlihat bernyanyi bersama. Keduanya bahkan terlihat melantunkan salah satu lagu milik Styles berjudul Late Night Talking.

"We've been doin' all this late night talkin' 'bout anything you want until the morning now you're in my life, i can't get you off my mind," bunyi penggalan lirik yang dinyanyikan oleh Harper serta Beckam.

Diakhir lagu tersebut, pasangan ayah anak ini tampak saling berciuman. Mereka juga terlihat cukup menikmati gelaran konser yang berlangsung di London, 14 Juni 2023 kemarin.

"Amazing night LOVE ON TOUR @harrystyles #HarperSeven," tulisnya di kolom keterangan video.

Beberapa netizen yang melihat video tersebut sontak melayangkan pujian pada Beckham dan juga Harper. Mereka pun memuji keakraban antara pasangan ayah-anak ini.

"Hubungan ayah dan anak yang indah," kata jom***.