Dituding Murka Gegara Dibandingkan dengan Putri Ariani, Cakra Khan Beri Klarifikasi

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan, belakangan ramai menjadi perbincangan lantaran dirinya juga mengikuti ajang America's Got Talent (AGT) 2023 bersama Putri Ariani. Berbeda dengan remaja 17 tahun tersebut yang mendapatkan Golden Buzzer, video penampilan Cakra Khan di ajang tersebut hingga kini masih belum juga tayang, sehingga tidak diketahui apakah dirinya lolos ke babak selanjutnya atau tidak.

Hal itu membuat dirinya mendadak dibanding-bandingkan dengan Putri Ariani yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Bahkan baru-baru ini, pelantun Harus Terpisah itu langsung memberikan klarifikasi usai disebut murka gara-gara dibandingkan dengan Putri Ariani.

"Murka apalagi si," kata Cakra Khan sambil menyematkan emoji tertawa sambil membagikan headline salah satu media online di Instagram Storynya.

Sebelumnya, lewat akun TikTok pribadinya, Cakra Khan sempat menjawab tudingan netizen yang menyebutnya koar-koar saat tampil di ajang AGT 2023. Padahal, Cakra Khan hanya berusaha menjawab pertanyaan awak media.

"Saya nggak pernah bilang ikutan. Saya cuma bilang saya memang ikutan audisi, terus saya minta doanya," terang Cakra Khan.

Kemudian, penyanyi 31 tahun itu menegaskan jika dirinya sama sekali tidak ada maksud untuk koar-koar. Hanya saja, ia berusaha menjawab pertanyaan wartawan dengan memberitahu soal keikutsertaannya mengikuti audisi AGT.