HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doddy Sudrajat Keceplosan, Sebut Dirinya Ikut Bercocok Tanam Sebelum Menikahi Puput

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:21 WIB
Doddy Sudrajat Keceplosan, Sebut Dirinya Ikut <i>Bercocok Tanam</i> Sebelum Menikahi Puput
Doddy Sudrajat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat meragukan bahwa buah hatinya bersama Puput, merupakan darah dagingnya. Bahkan, ia baru-baru ini sempat membuat pernyataan mengejutkan terkait kehamilan mantan istrinya tersebut.

Di hadapan awak media, Doddy Sudrajat mengatakan bahwa dirinya menikahi Puput saat wanita tersebut sudah hamil dua bulan. Padahal kala itu, baik dirinya dan Puput masih sama-sama memiliki kekasih.

Akan tetapi, ayah dari Mayang Lucyana itu secara mengejutkan membuat pernyataan bahwa dirinya pernah menggauli Puput sebelum akhirnya mereka menikah. Ia bahkan menyebut hal tersebut sebagai 'bercocok tanam'.

"Pada saat itu kami tidak komitmen menikah. Karena Daddy punya pacar, dia juga punya pacar dan masih berhubungan suaminya," ujar Doddy Sudrajat dikutip dari akun YouTube DH Entertainment News.

Doddy Sudrajat dan Puput

Akan tetapi, Doddy mengatakan bahwa Puput tiba-tiba datang kepadanya dan menyebut jika dirinya sudah telat menstruasi. Sehingga ia pun curiga, mengingat Puput kala itu tak hanya berhubungan dengannya, tetapi juga orang lain, termasuk mantan suami.

"Kondisinya sudah berbadan dua dan (Puput) bilang 'aku kok sudah enggak mens lagi?' Mulai di situ," paparnya.

"Tapi kan, ada yang 'bercocok tanam' juga selain Daddy," sambungnya.

Saat minta dipertegas soal 'bercocok tanam', Doddy pun terlihat salah tingkah.

"Ikut juga boleh lah, bisa dibilang begitu. Lupa atau Daddy enggak tahu," katanya.

Halaman:
1 2
