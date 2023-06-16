Enzy Storia Pamit, Anak Pertama Cut Meyriska Jalani Terapi Wicara

JAKARTA - Enzy Storia diduga akan diboyong oleh suaminya, Molen Kasetra untuk tinggal di Amerika Serikat. Pasalnya, Molen sendiri diketahui bekerja sebagai staf KBRI.

Hal itu membuat Enzy akan meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, mengingat, setelah menikah, ia tak mungkin akan kembali menjalani long distance relationship dengan suaminya. Oleh karenanya, unggahan Enzy bersama tiga rekannya yakni Hesti Purwadinata, Vincent Rompies dan Deddy Mahendra Desta menjadi sorotan.

Dalam akun Instagramnya, Enzy terlihat memajang foto bersama ketiga sahabatnya. Ia bahkan terlihat memberikan isyarat soal hari terakhirnya bekerja bersama sahabatnya di program tersebut.

"Last day....," tulis Enzy sambil mengunggah fotonya bersama ketiga sahabatnya.

Bukan cuma itu, sempat terlihat pula karangan bunga yang mengisyaratkan bahwa Enzy akan undur diri dari acara tersebut. Bahkan, Enzy juga sempat mengunggah video ketika dirinya tengah packing untuk pergi ke suatu tempat.

Sementara itu, putra pertama pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Shaquille Kaili Danuarta, harus menjalani terapi wicara. Hal tersebut terjadi lantaran Shaquille mengalami kendala dalam berbicara di usianya yang sudah menginjak 3 tahun.

Terapi wicara yang akan dijalani oleh Shaquille sengaja dilakukan untuk melatih perkembangan bicaranya. Mengingat ada beberapa huruf yang kurang jelas ketika dilafalkan oleh si sulung.

"Mungkin zaman dulu karenakan nggak luas juga terus lingkungan masih kecil, kalau zaman sekarang itu lebih kritis ya kita, 'Oh iya anak udah mau umur tiga tahun nih kok ngomongnya belum lancar?' terus ngomong masih kaya belum sempurna," jelas Cut Meyriska belum lama ini.