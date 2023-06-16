Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Choi Minho dan Son Naeun Bakal Adu Akting dalam Drama Melo House

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |01:30 WIB
Choi Minho dan Son Naeun Bakal Adu Akting dalam Drama <i>Melo House</i>
Choi Minho dan Son Naeun berpotensi adu akting dalam drama Melo House. (Foto: Esquire/Marie Claire)
A
A
A

SEOUL - Choi Minho berpotensi adu akting dengan Son Naeun, Ji Jin Hee, dan Kim Ji Soo dalam drama Melo House. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh masing-masing aktor tersebut.

SM Entertainment mengatakan, personel SHINee itu mendapat tawaran untuk menjadi bintang utama drama tersebut. “Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (16/6/2023).

Pernyataan senada juga dirilis YG Entertainment. “Drama Melo House adalah salah satu proyek yang ditawarkan pada Son Naeun. Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut.”

Choi Minho digaet bintangi drama Melo House. (Foto: Harper's Bazaar)

Jika Minho menerima tawaran membintangi Melo House, maka dia akan berperan sebagai Nam Tae Pyong, mantan atlet Taekwondo nasional Korea Selatan yang berganti profesi sebagai satpam di sebuah supermarket.

Sementara Son Naeun dipercaya untuk berperan sebagai Byun Mi Rae, seorang perempuan yang selalu harus mengurusi permasalahan keluarganya. Aktor Ji Jin Hee digaet membintangi karakter Byun Moo Jin, pria yang dicerai istrinya setelah bangkrut.

