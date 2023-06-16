Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Joo Ji Hoon Jadi Dokter Bedah Jenius dalam Drama Severe Trauma Center

Siti Mutammimah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:23 WIB
Joo Ji Hoon Jadi Dokter Bedah Jenius dalam Drama <i>Severe Trauma Center</i>
Joo Ji Hoon jadi dokter bedah jenius dalam drama Severe Trauma Center: Golden Hour. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Joo Ji Hoon memilih serial medis Severe Trauma Center: Golden Hour sebagai proyek comeback-nya di layar kaca. Ini merupakan drama terbaru sang aktor setelah sukses dengan Jirisan, pada 2021.

 

Drama ini diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang dokter bedah jenius yang bergabung dengan tim trauma sebuah rumah sakit. Kemampuannya membawa tim tersebut kembali ke puncak kejayaannya. 

Joo Ji Hoon akan berperan sebagai Baek Kang Hyuk, dokter bedah sekaligus pakar traumatologist jenius yang dikenal keras kepala dan enggan berkompromi. Dia memiliki ‘murid’ bernama Yang Jae Won yang akan diperankan aktor Choo Young Woo. 

Para pemeran Severe Trauma Center. (Foto: XportsNews)

Sementara Yoon Kyung Ho akan berperan sebagai profesor Han Yoo Rim yang menyimpan dendam pada Baek Kang Hyuk. Dendam itu dimulai ketika Kang Hyuk ‘mencuri’ Yang Jae Won darinya.

Aktris Ha Young akan menghidupkan karakter Chun Jang Mi, seorang perawat di tim trauma yang dikenal sangat bertanggung jawab. Sementara Jung Jae Kwang menjadi dokter residen Park Kyung Won. 

