HOME CELEBRITY MUSIK

Janita Gabriela, Jebolan X Factor hingga The Voice Indonesia dengan Segudang Prestasi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |01:01 WIB
Janita Gabriela, Jebolan X Factor hingga The Voice Indonesia dengan Segudang Prestasi
Janita Gabriela (foto: ist)
JAKARTA - Janita Gabriela merupakan jebolan ajang pencarian bakat seperti X-Factor 2015, The Voice 2016 dan Indonesian Idol 2022. Dirinya mencoba menembus industri musik Indonesia lewat kompetisi.

Bagi Janita, mengikuti kompetisi membuatnya dirinya terlatih membentuk sikap. Sehingga dirinya bisa lebih siap menghadapi industri musik.

Janita Gabriela

"Entah kebiasaan atau bawaan orang tuaku yang sering mendaftarkan aku ke berbagai kompetisi, dari kompetisi bernyanyi, menari, baca puisi, lomba lari sampai ke kejuaraan matematika. Kayaknya aku mewarisi jiwa kompetitif,” jelas Janita.

Lahir dengan nama lengkap Janita Gabriela Pangaribuan ini sangatlah menyukai pelajaran matematika.

“Sebenarnya aku paling malu kalo bahas soal itu, karena itu kan waktu aku SD. Matematikanya masih sederhana. Belum terlalu ketemu yang keriting-keriting polanya. Kalo ada ekuasi pun, masih basic banget, waktu itu aku suka karena ga banyak dari teman sekelas yang menguasainya. Jiwa kompetitif ku yang take over,” jelasnya.

Kini Janita siap menembus industri musik Indonesia. Dirinya mencoba hadir dengan single bertajuk Kukira Selamanya.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
