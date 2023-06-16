Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bak Rumah, Aqi Alexa dan Brian Eks Sheila On 7 Ungkap Alasan Balik ke Tiket Band

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |00:01 WIB
Bak Rumah, Aqi Alexa dan Brian Eks Sheila On 7 Ungkap Alasan Balik ke Tiket Band
Tiket Band comeback (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aqi Alexa dan Brian eks Sheila On 7 merupakan pioner band Tiket. Opet Alatas, Brian Kresna Putro, Arden Wiebowo dan Aqi Singgih kini kembali ke rumah mereka dalam band Tiket.

Tiket dengan formasi awal kembali hadir di belantika musik Indonesia. Mereka mencoba kembali hadir dengan sebuah karya, kali ini sebuah lagu Biarkan Cinta Menyatukan Kita yang diaransemen ulang dengan musik kekinian.

BACA JUGA:

The Corrs Bakal Tampil di Jakarta, Segini Harga Tiketnya 

Tiket Band

"Kita enggak pernah secara khusus ngobrol, tapi kita masing-masing masih nyimpen nomor masing-masing. Jadi secara hati masih ada setrumnya, tapi yaa malu-malu kucing aja. Ada grup juga untuk mengobrol bersama. Dan dapat respons untuk ngumpul dan waktu ketemu pun gak langsung bermain musik namun silaturahmi saja," ujar Aqi dalam wawancara bersama Okezone.

Kini Tiket band jauh lebih dewasa dari 20 tahun lalu sebelum akhirnya rehat. Tiket kini hadir lebih ringan dalam aransemen yang mengalir dan ringan. Tentunya lagu yang sekarang dihadirkan berbeda dengan versi sebelumnya.

"Dari arransement, formasi juga, orangnya juga berbeda, mengolah lagu lama rasa baru dengan formasi baru. Ini merupakan member orisinil kayak awal," jelas Brian.

Opet sang basis, bercerita, lagu ini bermula ketika ia membuat notasi bersama Arden sang gitaris. Ia pun berusaha mengisi kisah di dalamnya dan Opet memilih memberikan sentuhan kisah cinta. Tentang apapun halangan yang datang dalam sebuah hubungan, cinta akan menjadi solusi untuk menyatukan dua hati yang telah ditakdirkan bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/205/3082839/tiket_band-Obmq_large.jpeg
Pandemi Bawa Tiket Band Comeback ke Panggung Musik hingga Rilis 3 Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/17/205/2832592/tiket-band-comeback-ini-perbedaan-yang-dulu-dan-sekarang-xIcpX0CVX9.jpeg
Tiket Band Comeback, Ini Perbedaan yang Dulu dan Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/205/2831259/tiket-band-bawa-biarkan-cinta-menyatukan-kita-ke-okezone-sore-ini-Fdo6XSOK4c.jpg
TIKET Band Bawa Biarkan Cinta Menyatukan Kita ke Okezone Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/29/205/1822810/lama-hiatus-tiket-band-comeback-dengan-sentuhan-mastering-dunia-K48GzbmZz1.jpeg
Lama Hiatus, Tiket Band Comeback dengan Sentuhan Mastering Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/14/205/1105675/formasi-baru-tiket-band-pertahankan-karakter-wLSZ7qbIfx.jpg
Formasi Baru, Tiket Band Pertahankan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/13/205/1105573/sibuk-ftv-vokalis-tiket-band-prioritaskan-menyanyi-NaoFXcuWeE.jpg
Sibuk FTV, Vokalis Tiket Band Prioritaskan Menyanyi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement