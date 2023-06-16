Bak Rumah, Aqi Alexa dan Brian Eks Sheila On 7 Ungkap Alasan Balik ke Tiket Band

JAKARTA - Aqi Alexa dan Brian eks Sheila On 7 merupakan pioner band Tiket. Opet Alatas, Brian Kresna Putro, Arden Wiebowo dan Aqi Singgih kini kembali ke rumah mereka dalam band Tiket.

Tiket dengan formasi awal kembali hadir di belantika musik Indonesia. Mereka mencoba kembali hadir dengan sebuah karya, kali ini sebuah lagu Biarkan Cinta Menyatukan Kita yang diaransemen ulang dengan musik kekinian.

"Kita enggak pernah secara khusus ngobrol, tapi kita masing-masing masih nyimpen nomor masing-masing. Jadi secara hati masih ada setrumnya, tapi yaa malu-malu kucing aja. Ada grup juga untuk mengobrol bersama. Dan dapat respons untuk ngumpul dan waktu ketemu pun gak langsung bermain musik namun silaturahmi saja," ujar Aqi dalam wawancara bersama Okezone.

Kini Tiket band jauh lebih dewasa dari 20 tahun lalu sebelum akhirnya rehat. Tiket kini hadir lebih ringan dalam aransemen yang mengalir dan ringan. Tentunya lagu yang sekarang dihadirkan berbeda dengan versi sebelumnya.

"Dari arransement, formasi juga, orangnya juga berbeda, mengolah lagu lama rasa baru dengan formasi baru. Ini merupakan member orisinil kayak awal," jelas Brian.

Opet sang basis, bercerita, lagu ini bermula ketika ia membuat notasi bersama Arden sang gitaris. Ia pun berusaha mengisi kisah di dalamnya dan Opet memilih memberikan sentuhan kisah cinta. Tentang apapun halangan yang datang dalam sebuah hubungan, cinta akan menjadi solusi untuk menyatukan dua hati yang telah ditakdirkan bersama.