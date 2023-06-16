The Corrs Bakal Tampil di Jakarta, Segini Harga Tiketnya

Konser The Corrs di Jakarta (Foto: ist)

JAKARTA - Grup band asal Irlandia, The Corrs, dipastikan tampil di Indonesia tepatnya di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara pada 18 Oktober 2023.

Promotor konser The Corrs, Ravel Entertainment, berencana menjual sebanyak 10 ribu tiket untuk gelaran tersebut.

Terdapat 5 kategori tiket konser The Corrs yaitu, Festival (Standing) Rp 2.000.000, VIP Platinum (Seating) Rp 4.500.000, Gold (Seating) Rp 3.500.000, dan Silver (Seating) Rp 1.500.000, Bronze (Seating) Rp 1.000.000.

BACA JUGA: Artis Musikal Korea Park Soo Ryun Meninggal Dunia di Usia 29 Tahun

Markom manajer Ravel Entertainment, Naumi Claudia Siahaan, menyebut harga tiket tersebut sudah dibicarakan dengan pihak manajemen The Corrs.

"Kita mengikuti pihak The Corrs-nya. Kalau pendapat atau pribadi sebenarnya untuk merasakan nostalgia ini bukan harga yang mahal," ungkap Naumi dalam jumpa pers konser The Corrs di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

BACA JUGA: