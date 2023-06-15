Para Pemain dan Kru Cinta Tanpa Karena Gelar Syukuran Penayangan Perdana

JAKARA - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul Cinta Tanpa Karena mulai tayang pada hari ini, Kamis (15/6/2023) pukul 20.15 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul di lokasi syuting untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain yang terdiri dari Ochi Rosdiana, Megantara, Reuben Elishama dan yang lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Ochi dan beberapa pemain lainnya ikut hanyutn dalam suasana romantisme yang disuguhkan dalam sinetron ini. Terlebih sepanjang sinetron ini diiringi oleh Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti dari Anneth Delliecia yang semakin membuat suasana begitu romantis.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron Cinta Tanpa Karena.

Potongan tumpeng terakhir diberikan oleh sang sutradara, Rudi Aryanto kepada para pemain dan kru. Mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan sinetron ini.