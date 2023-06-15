Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Para Pemain dan Kru Cinta Tanpa Karena Gelar Syukuran Penayangan Perdana

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:28 WIB
Para Pemain dan Kru <i>Cinta Tanpa Karena</i> Gelar Syukuran Penayangan Perdana
A
A
A

JAKARA - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul Cinta Tanpa Karena mulai tayang pada hari ini, Kamis (15/6/2023) pukul 20.15 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul di lokasi syuting untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain yang terdiri dari Ochi Rosdiana, Megantara, Reuben Elishama dan yang lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Ochi dan beberapa pemain lainnya ikut hanyutn dalam suasana romantisme yang disuguhkan dalam sinetron ini. Terlebih sepanjang sinetron ini diiringi oleh Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti dari Anneth Delliecia yang semakin membuat suasana begitu romantis.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron Cinta Tanpa Karena.

Potongan tumpeng terakhir diberikan oleh sang sutradara, Rudi Aryanto kepada para pemain dan kru. Mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan sinetron ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192882//cinta_sepenuh_jiwa-QRGU_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 90: Syifa Kritis, Hasbi Alami Titik Terendah dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192881//mencintai_ipar_sendiri-3grG_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 46: Nila Dipanggil Polisi Akibat Kematian Beni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192876//terbelenggu_rindu-3hwN_large.jpeg
Terbelenggu Rindu : Ale Ingin Laporkan Tentang Senja dan Biru, Amira Temukan Yuniar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192636//cinta_sepenuh_jiwa-HuVW_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 89: Julian Bersitegang dengan Eliza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192633//mencintai_ipar_sendiri-IxLF_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 45: Nyawa Beni Tak Selamat, Shilla Bebas dari Ancaman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/598/3192632//terbelenggu_rindu-0DK6_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 459: Senja Tak Bersama Penculik, Hati Amira Hancur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement