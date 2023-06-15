Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ardi Asal Lampung Tereliminasi dari Kontes Ambyar Indonesia 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:50 WIB
Ardi Asal Lampung Tereliminasi dari Kontes Ambyar Indonesia 2023
Kontes Ambyar Indonesia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ardi kontestan asal Lampung tampil apik hingga mendapat pujian dari para juri Kontes Ambyar Indonesia pada 14 Mei 2023 malam. Sayangnya, Ardi harus pulang di babak lima besar.

Jalannya acara tadi malam begitu spektakuler dan seru, kontes ambyar Indonesia dibuka oleh atraksi Nlions di barengi Inul Daratista dengan tampilannya yang begitu enerjik hingga membuat suasana studio 14 MNC Studios begitu ceria.

Dilanjutkan dengan duet oleh kelima kontestan dengan para juri, bintang tamu Dara Fu juga Shepin Misa membuat seluruh penonton berjoget bersama.

Masuk pada babak pembuktian kualitas para kontestan, penampilan pertama langsung dibuka oleh Mayangsari yang tampil cantik dengan lagu ‘Klebus’ menyihir para penonton. Lalu, penampilan Fara dengan lagu ‘menepi’ membuat semua juri bergoyang bersama.

Kemudian Viasa dengan lagu ‘pingal’ dengan suara merdu yang bikin candu. Dilanjutkan Ardi dan juga Maharani yang tampil begitu fantastis hingga mendapat pujian dari para juri.

Kejutan demi kejutan disuguhkan, tak disangka ternyata Ruben Onsu dapat menjawab tantangan dari para penonton untuk mematahkan 5 papan atraksi dari Nlions. Juga Fara kedatangan sang adik dan duet bersama namun tak disangka suara sang adik tak kalah dengan sang kakak.

Lalu, kejutan lainnya datang dari Mayangsari kedatangan oran tuanya yang tak di duga-duga dan doa pun dipanjatkan oleh sang ibu untuk kesuksesannya.

Halaman:
1 2
