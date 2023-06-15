Gandeng Nagita Slavina hingga Raisa, Noice Hadirkan 6 Podcast Terbaru

JAKARTA - Platform konten audio lokal, Noice, menghadirkan berbagai podcast serta audioseries terbaru. Bukan hanya bertajuk talkshow, Noice juga menyajikan berbagai genre mulai dari komedi hingga romansa.

Menariknya, kali ini Noice menghadirkan sejumlah kreator baru seperti Abdur Arsyad dan Mamat Alkatiri. Bahkan Nagita Slavina hingga Raisa juga akan mengisi salah satu konten di platform tersebut.

"Sejak lama kami telah menyiapkan beragam kurasi konten menarik untuk diluncurkan di bulan Mei dan Juni tahun ini yang pastinya banyak ditunggu-tunggu oleh para pendengar setia Noice," kata Niken Sasmaya, selaku CBO (Chief Business Officer) Noice.

"Lewat konten-konten ini, kami ingin bisa terus menyajikan ragam hiburan dan informasi yang fresh bagi seluruh Paranoice untuk menemani screenless moments mereka dalam berkegiatan sehari-hari,” sambungnya.

Berikut deretan konten spesial terbaru yang dihadirkan oleh Noice:

1. Podcast ‘Ibu Negara Andara’

Artis Nagita Slavina akan tampil dalam podcast perdananya bertajuk Ibu Negara Andara. Dalam podcast ini, istri Raffi Ahmad tersebut akan membahas bagaimana susah dan senangnya ia menjadi ibu di keluarga Andara yang kerap menjadi sorotan.

Nantinya, podcast ini akan hadir sebagai ‘tempat curhat’ bagi setiap perempuan, khususnya yang telah berperan sebagai istri dan ibu. Podcast ini sendiri diketahui akan tayang setiap hari Kamis dan bisa dinikmati dalam format audio atau video.

2. Podcast ‘Abdur VS Mamat’

Komika Abdur Arsyad dan Mamat Alkatiri akan dipertemukan dalam satu podcast usai kemunculan gimmick perseteruan dan saling fitnah antara mereka. Keduanya akan membahas hal-hal menarik di tiap episode untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih hebat.

Podcast ini menghadirkan konten hiburan dan komedi yang dikemas dengan perdebatan antara Abdur dan Mamat. Podcast Abdur vs Mamat dapat dilihat setiap hari Senin.