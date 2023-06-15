Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gandeng Nagita Slavina hingga Raisa, Noice Hadirkan 6 Podcast Terbaru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:27 WIB
Gandeng Nagita Slavina hingga Raisa, Noice Hadirkan 6 Podcast Terbaru
Noice (Foto: Dok. Noice)
A
A
A

JAKARTA - Platform konten audio lokal, Noice, menghadirkan berbagai podcast serta audioseries terbaru. Bukan hanya bertajuk talkshow, Noice juga menyajikan berbagai genre mulai dari komedi hingga romansa.

Menariknya, kali ini Noice menghadirkan sejumlah kreator baru seperti Abdur Arsyad dan Mamat Alkatiri. Bahkan Nagita Slavina hingga Raisa juga akan mengisi salah satu konten di platform tersebut. 

"Sejak lama kami telah menyiapkan beragam kurasi konten menarik untuk diluncurkan di bulan Mei dan Juni tahun ini yang pastinya banyak ditunggu-tunggu oleh para pendengar setia Noice," kata Niken Sasmaya, selaku CBO (Chief Business Officer) Noice.

"Lewat konten-konten ini, kami ingin bisa terus menyajikan ragam hiburan dan informasi yang fresh bagi seluruh Paranoice untuk menemani screenless moments mereka dalam berkegiatan sehari-hari,” sambungnya.

Berikut deretan konten spesial terbaru yang dihadirkan oleh Noice:

1. Podcast ‘Ibu Negara Andara’ 

Podcast

Artis Nagita Slavina akan tampil dalam podcast perdananya bertajuk Ibu Negara Andara. Dalam podcast ini, istri Raffi Ahmad tersebut akan membahas bagaimana susah dan senangnya ia menjadi ibu di keluarga Andara yang kerap menjadi sorotan.

Nantinya, podcast ini akan hadir sebagai ‘tempat curhat’ bagi setiap perempuan, khususnya yang telah berperan sebagai istri dan ibu. Podcast ini sendiri diketahui akan tayang setiap hari Kamis dan bisa dinikmati dalam format audio atau video.


2. Podcast ‘Abdur VS Mamat’

Komika Abdur Arsyad dan Mamat Alkatiri akan dipertemukan dalam satu podcast usai kemunculan gimmick perseteruan dan saling fitnah antara mereka. Keduanya akan membahas hal-hal menarik di tiap episode untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih hebat.

Podcast ini menghadirkan konten hiburan dan komedi yang dikemas dengan perdebatan antara Abdur dan Mamat. Podcast Abdur vs Mamat dapat dilihat setiap hari Senin. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement