HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bertabur Bintang, NgeShortsBareng di Bali Akan Diselenggarakan Dua Hari

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:24 WIB
Ngeshortsbareng (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses menggelar acara #NgeShortsBareng di Malang pada Juni lalu, StarHits bersama YouTube Indonesia melanjutkan misi mengembangkan kreativitas dalam bidang konten kreasi di kota selanjutnya, yaitu Bali. Acara akan diselenggarakan tanggal 1 hingga 2 Juli 2023 mendatang, dan dihadiri oleh serangkaian kreator ternama seperti Willie Salim, Frost Diamond, Erika Ricardo, Yudist Ardhana, Vilmei, Irfan Ghafur, Itsmeissie, Celloszxz, dan masih banyak lainnya.

Bali merupakan kota ke delapan di Indonesia yang menggelar acara #NgeShortsBareng dimana dalam kesempatan ini para peserta ditantang untuk melakukan sebuah challenge dengan membuat konten YouTube Shorts yang wajib diunggah ke dalam YouTube Channel peserta. Di akhir acara, peserta yang membuat video paling menarik berhak mendapatkan hadiah.

 BACA JUGA:

#NgeShortsBareng

Sama seperti event #NgeShortsBareng di Yogyakarta sebelumnya, #NgeShortsBareng di Bali kali ini menghadirkan sebuah sesi baru yang diberi nama FGD (Focus Group Discussion). Sesi ini akan dibagi menjadi tiga bagian dengan tema masing-masing, antara lain:

1. Memaksimalkan Konten Multiformat

2. Rahasia Sukses Membangun Komunitas Lewat Strategi Engagement

3. Strategi Multiformat Untuk Channel Gaming

4. Menjawab Mitos Tentang Algoritma Video Shorts

5. Content Planning: Mencari Ide, Membangun Kreatif dan Strategi Upload

Yang tak kalah seru dari 10 kota sebelumnya, #NgeShortsBareng di Bali juga akan dimeriahkan dengan activity booth menarik yang bisa dimanfaatkan oleh para kreator untuk berkreasi membuat video Shorts menggunakan fitur-fitur terbaru YouTube Shorts.

Pendaftaran untuk berpartisipasi dalam program #NgeShortsBareng di kota Bali dapat melalui tautan berikut ini: Bali.starhits.id.

Nantikan informasi selanjutnya mengenai workshop kolaborasi YouTube bersama StarHits hanya di akun Instagram Official Starhits di @starhitsid dan @ngeshortsbareng.

