HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Mom Angel, Jalani Bisnis hingga Sukses jadi Kreator Konten

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |23:31 WIB
Kisah Mom Angel, Jalani Bisnis hingga Sukses jadi Kreator Konten
A
A
A

JAKARTA - Mom Angel merupakan kreator konten asal Surabaya dengan akun Instagram @angelalis992. Sebelum terjun ke dunia itu, ia lebih dulu menggeluti berbagai bisnis.

Namun, pemilik nama lengkap Angela Listiarini Prayitno itu harus merelakan beberapa bisnisnya karena beberapa hal.

Mulanya, ia merintis bisnis di bidang kecantikan di bidang kecantikan dan finansial. Seketika pandemi covid-19 datang dan berdampak pada usahanya.

Tetapi Mom Angel tak patah semangat. Bersama suami, ia bangkit dan membuka usaha baru di bidang digital printing.

“Dengan usaha yang keras dan berkat pertolongan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan sehingga kami bisa bangkit lagi. Bahkan sekarang bisa punya usaha sendiri yang jauh lebih besar,” ungkapnya, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Kamis (15/6/2023).

Mom Angel juga menekuni pekerjaan sebagai financial consultant. Galaxy Chrima adalah salah satu lini bisnisnya di bidang properti.

Halaman:
1 2
