Terbawa Suasana, Charlie Puth Akui Pernah Cium Meghan Trainor

LOS ANGELES - Musisi Charlie Puth akhirnya buka suara terkait klaim Meghan Trainor yang mengatakan mereka pernah berciuman di studio saat rekaman lagu Marvin Gaye, pada 2015.

“Saat itu, aku baru saja pindah ke Los Angeles dan ya aku tak akan menyangkal hal itu pernah terjadi. Ciuman itu terjadi hanya sekali. Tapi aku rasa, aku tak mabuk saat itu,” katanya dikutip dari majalah Interview, pada Jumat (16/6/2023).

Pelantun See You Again itu mengaku, mencium ibu satu anak tersebut karena merasa sangat antusias dengan perubahan hidupnya saat itu. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia yang sebelumnya tinggal bersama orangtua, kini hidup di Hollywood.

“Lagu dan filmku akan rilis saat itu. Kemudian aku bisa kolaborasi dengan bintang Pop sebesar Meghan Trainor dan dilayani banyak orang. Aku merasa di atas awan. Tentu saja, ketika Meghan mau menciumku, aku tak akan menolaknya,” tuturnya.

Charlie Puth menyebut, Meghan Trainor tak hanya penyanyi namun juga penulis lagu yang hebat. Alasan itu yang membuat pelantun Left and Right tersebut menyukai lagu-lagu Puth.