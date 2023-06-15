Belum Lancar Bicara, Cut Meyriska dan Roger Danuarta akan Bawa Anak ke Terapi Wicara

JAKARTA - Pasangan artis Cut Meyriska dan Roger Danuarta khawatir dengan perkembangan anak pertamanya, Shaquille Kaili Danuarta, yang belum lancar bicara usia tiga tahun.

Keduanya pun sepakat untuk membawa Shaquille menjalani terapi wicara untuk melatih perkembangan bicaranya.

"Kita sebagai orang tua ya mungkin zaman dulu karenakan nggak luas juga terus lingkungan masih kecil, kalau zaman sekarang itu lebih kritis ya kita, 'Oh iya anak udah mau umur tiga tahun nih kok ngomongnya belum lancar?' terus ngomong masih kaya belum sempurna," kata Cut Meyriska saat ditemui awak media di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Jadi aku dan suami melakukan terapi wicara supaya anaknya lancar ngmgnnya terus a i u nya juga jelas dan kita sebagai orang tua aware aja supaya anak itu perkembangannya tidak ada yang terlewat," sambungnya.

Menurutnya, perkembangan sang buah hati harus melalui beberapa tahapan alami seperti anak seusianya.

"Misalkan tidak merangkak tapi langsung jalan itu kan ngga boleh, walaupun memang bagus banget bisa langsung jalan tanpa merangkak tapi ngga boleh ke skip," tuturnya.