Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Siti Nurhaliza, Diva Malaysia yang Diajak Duet oleh Putri Ariani

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:30 WIB
Biodata dan Agama Siti Nurhaliza, Diva Malaysia yang Diajak Duet oleh Putri Ariani
Sii Nurhaliza
A
A
A

BIODATA dan agama Siti Nurhaliza, diva Malaysia yang diajak duet oleh Putri Ariani. Keberhasilan remaja 17 tahun itu meraih Golden Buzzer dalam America's Got Talent (AGT 2023) juga menarik perhatian si pelantun Purnama Merindu itu.

Lewat Insta Story, dia mengunggah video Putri saat mengikuti audisi AGT 2023. "MasyaAllah adik. Teruslah terbang tinggi dan buat orangtua serta negaramu bangga," ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari The Star, Jumat (16/6/2023).

Putri Ariani lantas menanggapi unggahan Siti Nurhaliza tersebut dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Siti Nurhaliza. "Terima kasih banyak, saya menyukai lagu-lagu Anda. Saya harap kita bisa bertemu secepatnya karena saya ingin berduet dengan Anda," ujarnya.

Siti Nurhaliza lahir di Pahang, Malaysia, pada 11 Januari 1979. Dia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari ayah seorang polisi bernama Tarudin Ismail. Sementara ibunya, Siti Salmah Bachik merupakan seorang ibu rumah tangga dan pedagang.

Bakat menyanyi ibu dua anak tersebut mulai terlihat sejak usia 6 tahun. Saat itu, Siti yang tengah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak menyanyikan lagu daerah berjudul Sirih Pinang pada pesta akhir tahun ajaran.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di Clifford National Primary School dan sekolah menengah di Clifford National Middle School Kuala Lipis, Pahang.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement