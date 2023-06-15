Biodata dan Agama Siti Nurhaliza, Diva Malaysia yang Diajak Duet oleh Putri Ariani

BIODATA dan agama Siti Nurhaliza, diva Malaysia yang diajak duet oleh Putri Ariani. Keberhasilan remaja 17 tahun itu meraih Golden Buzzer dalam America's Got Talent (AGT 2023) juga menarik perhatian si pelantun Purnama Merindu itu.

Lewat Insta Story, dia mengunggah video Putri saat mengikuti audisi AGT 2023. "MasyaAllah adik. Teruslah terbang tinggi dan buat orangtua serta negaramu bangga," ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari The Star, Jumat (16/6/2023).

Putri Ariani lantas menanggapi unggahan Siti Nurhaliza tersebut dan mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Siti Nurhaliza. "Terima kasih banyak, saya menyukai lagu-lagu Anda. Saya harap kita bisa bertemu secepatnya karena saya ingin berduet dengan Anda," ujarnya.

Siti Nurhaliza lahir di Pahang, Malaysia, pada 11 Januari 1979. Dia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari ayah seorang polisi bernama Tarudin Ismail. Sementara ibunya, Siti Salmah Bachik merupakan seorang ibu rumah tangga dan pedagang.

Bakat menyanyi ibu dua anak tersebut mulai terlihat sejak usia 6 tahun. Saat itu, Siti yang tengah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak menyanyikan lagu daerah berjudul Sirih Pinang pada pesta akhir tahun ajaran.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di Clifford National Primary School dan sekolah menengah di Clifford National Middle School Kuala Lipis, Pahang.