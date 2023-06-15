Simon Cowell Dikritik hingga Diminta Mundur dari Juri AGT, Putri Ariani Tetap Ingin Dimentori

JAKARTA – Simon Cowell belakangan jadi sorotan setelah memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani di America's Got Talent (AGT) 2023. Ternyata, Simon yang menjadi juri dalam ajang tersebut mendapat banyak kritik yang tidak mengenakkan dari para penggemar.

Adanya kritik pedas itu dilontarkan, karena sikapnya saat menjadi juri dinilai mulai melunak. Simon dianggap terlalu lembut dan sering memunculkan sikap belas kasihan kepada para peserta sehingga acara pencarian bakal terpopuler di Amerika itu menjadi kurang menantang dan seru.

BACA JUGA: Ayah Putri Ariani Ungkap Kejadian Kocak Bersama Simon Cowell di Panggung AGT

Para penggemar America’s Got Talent bahkan meminta juri kontroversial Howard Stern untuk kembali setelah mengklaim Simon Cowell sudah terlalu mengasihani peserta.

Pembicaraan ini pun langsung ditanggapi oleh Putri Ariani. Ia berharap Simon akan terus menjadi mentor yang membantu dalam mengembangkan bakatnya.

Dilansir dari Dailymail, Putri Ariani mengatakan bahwa Simon merupakan produser yang sangat hebat terutama di industri musik. Menurutnya, Simon bisa mengatur dan membuat seorang penyanyi mendapatkan kesuksesannya dalam karier, suatu kemampuan yang Putri inginkan di masa depan.