Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Simon Cowell Dikritik hingga Diminta Mundur dari Juri AGT, Putri Ariani Tetap Ingin Dimentori

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:36 WIB
Simon Cowell Dikritik hingga Diminta Mundur dari Juri AGT, Putri Ariani Tetap Ingin Dimentori
Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA – Simon Cowell belakangan jadi sorotan setelah memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani di America's Got Talent (AGT) 2023. Ternyata, Simon yang menjadi juri dalam ajang tersebut mendapat banyak kritik yang tidak mengenakkan dari para penggemar.

Adanya kritik pedas itu dilontarkan, karena sikapnya saat menjadi juri dinilai mulai melunak. Simon dianggap terlalu lembut dan sering memunculkan sikap belas kasihan kepada para peserta sehingga acara pencarian bakal terpopuler di Amerika itu menjadi kurang menantang dan seru.

Para penggemar America’s Got Talent bahkan meminta juri kontroversial Howard Stern untuk kembali setelah mengklaim Simon Cowell sudah terlalu mengasihani peserta.

Pembicaraan ini pun langsung ditanggapi oleh Putri Ariani. Ia berharap Simon akan terus menjadi mentor yang membantu dalam mengembangkan bakatnya.

Dilansir dari Dailymail, Putri Ariani mengatakan bahwa Simon merupakan produser yang sangat hebat terutama di industri musik. Menurutnya, Simon bisa mengatur dan membuat seorang penyanyi mendapatkan kesuksesannya dalam karier, suatu kemampuan yang Putri inginkan di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement