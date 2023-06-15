Mengenal Devina Elysia, Adik Putri Ariani Yang Suaranya Tak Kalah Merdu

JAKARTA – Keluarga Putri Ariani turut mendapat sorotan setelah dia mendapat Gold Buzzer di ajang America’s Got Talent 2023. Salah satunya adalah adik perempuan, Devina Elysia.

Devina Elysia lahir pada tahun 2009 dan pada tahun ini, kemungkinan saat ini umurnya sudah memasuki 14 tahun. Saat ini, ia bersekolah di SMP sebagai siswa SMPN 1 Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Ternyata, Devina juga sempat mengikuti ajang pencarian bakat sama seperti kakaknya. Dia mengikuti The Voice Kids Indonesia tahun 2018.

Saat mengikuti ajang tersebut, Devina diantarkan langsung oleh sang kakak tercinta, Putri Ariani. Di sana, ia ikut memberi dukungan untuk sang adik.