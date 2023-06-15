Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Devina Elysia, Adik Putri Ariani Yang Suaranya Tak Kalah Merdu

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:14 WIB
Mengenal Devina Elysia, Adik Putri Ariani Yang Suaranya Tak Kalah Merdu
Adik Putri Ariani Devina Elysia. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA – Keluarga Putri Ariani turut mendapat sorotan setelah dia mendapat Gold Buzzer di ajang America’s Got Talent 2023. Salah satunya adalah adik perempuan, Devina Elysia.

Devina Elysia lahir pada tahun 2009 dan pada tahun ini, kemungkinan saat ini umurnya sudah memasuki 14 tahun. Saat ini, ia bersekolah di SMP sebagai siswa SMPN 1 Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Ternyata, Devina juga sempat mengikuti ajang pencarian bakat sama seperti kakaknya. Dia mengikuti The Voice Kids Indonesia tahun 2018.

Saat mengikuti ajang tersebut, Devina diantarkan langsung oleh sang kakak tercinta, Putri Ariani. Di sana, ia ikut memberi dukungan untuk sang adik.

