HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

9 Mantan Bintang Film Panas Indonesia yang Pilih Hijrah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |02:30 WIB
9 Mantan Bintang Film Panas Indonesia yang Pilih Hijrah
Mantan Bintang Film Panas (Sarah Vi/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deretan mantan bintang film panas Indonesia yang pilih hijrah. Pada zaman keemasannya, para artis ini tak sungkan memamerkan kemolekan fisik mereka dalam film-film yang mereka bintangi.

Namun seiring perubahan zaman, mereka menemukan jalan sendiri dan memutuskan hijrah. Sebagian ada yang memutuskan mundur dari dunia hiburan, namun ada pula yang fokus beribadah dan memilih menutup aurat dengan berhijab.

Berikut ini mantan bintang film panas Indonesia yang pilih hijrah seperti ulasan Okezoen yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Inneke Koesherawati

Inneke Koesherawati (Instagram)

Inneke Koesherawati sempat menjadi aktris dengan imej seksi, pada era '90-an. Dia pernah bermain dalam film Diskotik DJ, Gadis Metropolis, hingga sederet film Warkop DKI. Pada 2001, dia kemudian memutuskan hijrah dan memperdalam agama Islam dan berhijab.

Keputusan itu diambil istri Fahmi Darmawansyah tersebut setelah membaca surah An-Nur dan Al-Azhab. Sejak itu, Inneke Koesherawati rehat dari dunia hiburan dan tak lagi pernah membintangi film-film berbau dewasa.

2. Doris Callebaut 

Di masa mudanya, aktris Doris Callebaut yang memiliki wajah bule ini sempat menjadi pemeran film dewasa Inem Pelayan Seksi yang dirilis pada 1976. Saat ini, Doris Callebaut telah menutup penampilannya dengan berhijab.

3. Eva Arnaz

Selanjutnya ada sosok Eva Arnaz yang di masa mudanya pernah melakoni adegan panas. Dalam film Intan Perawan Kubu, dia bahkan sempat memamerkan area dada yang membuatnya mendapat julukan bom seks Indonesia. Kini, Eva Arnaz mantap berhijrah serta mengenakan hijab.

Halaman:
1 2 3
