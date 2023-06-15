Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Artis Indonesia yang Sering Perankan Karakter Antagonis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:46 WIB
4 Artis Indonesia yang Sering Perankan Karakter Antagonis
Artis Indonesia yang Sering Perankan Karakter Antagonis (Glenca Chysara/Instagram)
A
A
A

JAKARTADeretan artis Indonesia yang sering perankan karakter antagonis. Saking mendalami perannya dan berakting sangat baik, beberapa artis pun sering dimarahi penonton saat bertemu langsung.

Siapa saja artis Indonesia yang sering perankan karakter antagonis? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Helsi Herlinda

Artis senior Helsi Herlinda juga selalu didapuk sebagai peran antagonis di sejumlah judul sinetron. Bahkan, Helsi hampir tak pernah memerankan karakter antagonis di setiap film maupun sinetron yang ia bintangi.

Helsi terkenal dengan peran-peran antagonis seperti ibu tiri. Karakter tersebut juga melekat padanya.

2. Angela Gilsha

Angela Gilsha (Instagram)

Kemudian ada artis Angela Gilsha. Mantan kekasih Giorgino Abraham ini juga langganan peran antagonis.

Angela diketahui pernah membintangi sejumlah judul sinetron Tanah Air. Peran antagonis nan jahat pun begitu melekat pada dirinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement