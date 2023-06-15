4 Artis Indonesia yang Sering Perankan Karakter Antagonis

JAKARTA – Deretan artis Indonesia yang sering perankan karakter antagonis. Saking mendalami perannya dan berakting sangat baik, beberapa artis pun sering dimarahi penonton saat bertemu langsung.

Siapa saja artis Indonesia yang sering perankan karakter antagonis? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Helsi Herlinda

Artis senior Helsi Herlinda juga selalu didapuk sebagai peran antagonis di sejumlah judul sinetron. Bahkan, Helsi hampir tak pernah memerankan karakter antagonis di setiap film maupun sinetron yang ia bintangi.

Helsi terkenal dengan peran-peran antagonis seperti ibu tiri. Karakter tersebut juga melekat padanya.

2. Angela Gilsha





Kemudian ada artis Angela Gilsha. Mantan kekasih Giorgino Abraham ini juga langganan peran antagonis.

Angela diketahui pernah membintangi sejumlah judul sinetron Tanah Air. Peran antagonis nan jahat pun begitu melekat pada dirinya.