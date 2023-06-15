Gemasnya, Cipung Setuju Diajak Ngobrol Pakai Bahasa Sunda

JAKARTA - Tak ada habisnya membicarakan Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Kelucuan Cipung kali ini terlihat kala bertemu dengan penyanyi Nicky Astria yang merupakan rekan sang nenek, Rieta Amilia.

Dilihat dari video yang diunggah akun TikTok @rieta_amilia. Nicky berbicara dengan Rayyanza, mengajaknya ngobrol menggunakan bahasa Sunda.

"Yang lain mah ngomong bahasa Inggris, sama nana mah nyarios sunda bae (bicara bahasa sunda aja). karena nini (nenek) kamu orang Sunda. Setuju?" Tanya Nicky, dikutip pada Kamis (15/5/2023).

Rayyanza kemudian mengatakan iya sambil menganggukkan kepalanya, seolah mengerti apa yang dikatakan Nicky. Tingkah bocah tersebut langsung memancing tawa orang di sekitarnya.