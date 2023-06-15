Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Tasyi Athasyia yang Jadi Perbincangan karena Sederet Kontroversi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:42 WIB
Biodata dan Agama Tasyi Athasyia yang Jadi Perbincangan karena Sederet Kontroversi
Tasyi Athasyia. (Foto: Instagram @tasyiathasyia)
A
A
A

JAKARTA – Tasyi Athasyia belakangan ini kerap menjadi perbincangan lantaran berbagai kontroversi yang muncul.

Mulai dari ribut dengan kembarannya, Tasya Farasya, menunggak gaji mantan karyawan, hingga membiarkan asisten pribadi membawa banyak barang saat dirinya dan sang suami, Syech Zaki, berbelanja di mall.

Seakan tak ingin kontroversi semakin panjang, akhirnya Tasyi dan Syech Zaki pun meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan oleh keduanya di Instagram.

Meski banyak yang mengenal Tasyi sebagai selebgram dan Youtuber, tak banyak yang tahu soal latar belakangnya.

Berikut ini biodata dan agama Tasyi Athasyia seperti ulasan Okezone yang dikutip dari berbagai sumber.

Tasyi Athasyia (Instagram)

Latar Belakang

Diketahui, Tasyi Athasyia lahir di Jakarta pada 25 Mei 1992. Ia merupakan kembaran Tasya Farasya dan putri dari pasangan pengusaha Alawiyah Alatas dan Wiwi Alawiyah Alatas.

Tak banyak yang tahu bahwa Tasyi sudah memulai kariernya di industri hiburan cukup lama. Awalnya, ia membangun karier sebagai seorang penyanyi pada tahun 2011.

Namun, sejak era Instagram yang semakin berkembang, ia dan Tasya lebih aktif di media sosial. Setelah itu, Tasyi sering membuat konten terkait kuliner. Bahkan, ia juga membuat channel Youtube pribadi.

Halaman:
1 2
