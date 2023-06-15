Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yuni Shara Ultimatum Sosok yang Sebarkan Hoax Perselingkuhan dengan Irwan Murssry

Claudia Noventa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:52 WIB
Yuni Shara Ultimatum Sosok yang Sebarkan Hoax Perselingkuhan dengan Irwan Murssry
Yuni Shara (Instagram)
A
A
A

JAKARTAYuni Shara secara blak-blakan mengaku geram dengan kabar palsu (hoax) yang beredar terkait dirinya yang disebut sebagai selingkuhan Irwan Mussry, suami Maia Estianty.

Bahkan, ia secara terang-terangan meminta sosok yang menyebarkan berita tak benar itu untuk segera menghentikannya. Apalagi, berita tersebut semakin santer terdengar belakangan ini.

Kegeraman itu diungkapkan Yuni Shara dalam akun Instagramnya @yunishara36.

“Sebanyak orang menyukai kita, Sebanyak itu juga mungkin yang tidak menyukai kita. Kalaupun tidak suka yaaa..sah" saja atau boleh" saja... , asalkan jangan membuat berita berita yang tidak benar (HOAX) apalagi sampai menimbulkan fitnah,” tulisnya, pada Rabu (14/6/2023).

“Beberapa hari ini seliweran berita yang tidak berdasar alias ngarang.

Dan saya merasa cukup terganggu,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Yuni Shara seakan sudah mengetahui sosok yang telah membuat berita tak benar tersebut dan memintanya untuk segera berhenti.

Yuni Shara (Instagram)

Bahkan, ia mengultimatum jika berita tersebut tak segera berhenti, Yuni Shara akan segera langsung menghubungi sosok tersebut.

“Buat para pembuat berita tersebut.., anda pasti juga tau bagaimana cara menghentikan berita tersebut. Sebelum legal saya menghubungi anda. Terimakasih.” tegas kakak Krisdayanti itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190773/yuni_shara-NJOb_large.jpg
Yuni Shara Tanggapi Rumor Jadi Selingkuhan Suami Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187417/yuni_shara-yZU1_large.jpg
Yuni Shara Geram, Bantuan Beras untuk Korban Banjir Rusak Akibat Metode Airdrop yang Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151210/yuni_shara-JCMW_large.jpg
Untuk Pertama Kali, Yuni Shara dan Krisdayanti Bakal Duet di Konser 3553
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092753/yuni_shara-wnag_large.jpg
Fakta Sebenarnya Biaya SPP PAUD Milik Yuni Shara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/33/3091861/yuni_shara-UIPf_large.jpg
Benarkah Yuni Shara Bangun Paud dengan SPP Rp3.500 Per Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022712/tidak-seperti-biasanya-yuni-shara-ungkap-perbedaan-idul-adha-2024-InsbeYLz3z.jpg
Tidak Seperti Biasanya, Yuni Shara Ungkap Perbedaan Idul Adha 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement