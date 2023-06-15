Yuni Shara Ultimatum Sosok yang Sebarkan Hoax Perselingkuhan dengan Irwan Murssry

JAKARTA – Yuni Shara secara blak-blakan mengaku geram dengan kabar palsu (hoax) yang beredar terkait dirinya yang disebut sebagai selingkuhan Irwan Mussry, suami Maia Estianty.

Bahkan, ia secara terang-terangan meminta sosok yang menyebarkan berita tak benar itu untuk segera menghentikannya. Apalagi, berita tersebut semakin santer terdengar belakangan ini.

Kegeraman itu diungkapkan Yuni Shara dalam akun Instagramnya @yunishara36.

“Sebanyak orang menyukai kita, Sebanyak itu juga mungkin yang tidak menyukai kita. Kalaupun tidak suka yaaa..sah" saja atau boleh" saja... , asalkan jangan membuat berita berita yang tidak benar (HOAX) apalagi sampai menimbulkan fitnah,” tulisnya, pada Rabu (14/6/2023).

“Beberapa hari ini seliweran berita yang tidak berdasar alias ngarang.

BACA JUGA: Yuni Shara Ambil Langkah Tegas Usai Kemunculan Berita Hoaks Terkait Perselingkuhan

Dan saya merasa cukup terganggu,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Yuni Shara seakan sudah mengetahui sosok yang telah membuat berita tak benar tersebut dan memintanya untuk segera berhenti.

Bahkan, ia mengultimatum jika berita tersebut tak segera berhenti, Yuni Shara akan segera langsung menghubungi sosok tersebut.

“Buat para pembuat berita tersebut.., anda pasti juga tau bagaimana cara menghentikan berita tersebut. Sebelum legal saya menghubungi anda. Terimakasih.” tegas kakak Krisdayanti itu.