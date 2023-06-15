Ngidam Absurd Aurel di Kehamilan 4 Bulan: Main Sepeda Malam-malam di Tengah Hujan

JAKARTA - Usia kehamilan kedua Aurel Hermansyah kini memasuki empat bulan. Selayaknya ibu hamil, istri Atta Halilintar ini juga mengalami ngidam.

Tetapi ternyata, ngidam yang dialami Aurel ini cukup unik. Sang suami membongkar salah satu keinginan Aurel yang aneh adalah bermain sepeda di malam hari.

"Namanya ibu hamil ngidamnya memang absurd, malam-malam main sepeda hujan-hujanan, emang aneh. Tapi namanya suami, kita nemenin, pake helm, walaupun di sekitaran rumah, tapi ada aja ngidamnya,"ungkap Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2023).

Kakak Thariq Halilintar itu mengaku beruntung, pasalnya istrinya hanya naik sepeda dengan memilih trek di sekitar rumahnya. Ia masih bermain sepeda pelan-pelan sehingga keselamatan Aurel masih terjaga sejauh ini.