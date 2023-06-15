Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngidam Absurd Aurel di Kehamilan 4 Bulan: Main Sepeda Malam-malam di Tengah Hujan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:50 WIB
Ngidam Absurd Aurel di Kehamilan 4 Bulan: Main Sepeda Malam-malam di Tengah Hujan
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Usia kehamilan kedua Aurel Hermansyah kini memasuki empat bulan. Selayaknya ibu hamil, istri Atta Halilintar ini juga mengalami ngidam.

Tetapi ternyata, ngidam yang dialami Aurel ini cukup unik. Sang suami membongkar salah satu keinginan Aurel yang aneh adalah bermain sepeda di malam hari.

"Namanya ibu hamil ngidamnya memang absurd, malam-malam main sepeda hujan-hujanan, emang aneh. Tapi namanya suami, kita nemenin, pake helm, walaupun di sekitaran rumah, tapi ada aja ngidamnya,"ungkap Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2023).

Kakak Thariq Halilintar itu mengaku beruntung, pasalnya istrinya hanya naik sepeda dengan memilih trek di sekitar rumahnya. Ia masih bermain sepeda pelan-pelan sehingga keselamatan Aurel masih terjaga sejauh ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement