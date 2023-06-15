Demi Kesehatan Mental, Tom Holland Hiatus dari Dunia Akting Setahun

NEW YORK - Tom Holland memutuskan untuk hiatus dari dunia akting selama satu tahun. Hal ini diakui sang aktor lantaran demi menjaga kesehatan mentalnya.

Tom Holland mengaku mulai terguncang mentalnya setelah membintangi serial thriller The Crowded Room. Pada film tersebut, Tom berperan sebagai penjahat bengis bernama Billy Milligan yang gemar perkosa gadis kampus.

"Saya sekarang mengambil cuti setahun, dan itu adalah hasil dari betapa sulitnya pertunjukan ini. Saya senang melihat hasilnya. Saya merasa kerja keras kami tidak sia-sia," ucap Tom Holland dilansir dari laman BBC, pada Kamis (15/6/2023)

"Ada saatnya saya butuh istirahat dan menghilang dan pergi ke Meksiko selama seminggu dan bersenang-senang di pantai dan bersantai," ujarnya lagi.

Ini bukan pertama kalinya aktor yang membintangi film Spider-Man: No Way Home itu menyampaikan hiatus dari dunia hiburan.

Contohnya seperti tahun lalu, Tom Holland mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk istirahat bermain media sosial. Tom mengatakan alasannya yakni demi menjaga kesehatan mentalnya.

(ltb)