Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Kesehatan Mental, Tom Holland Hiatus dari Dunia Akting Setahun

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:36 WIB
Demi Kesehatan Mental, Tom Holland Hiatus dari Dunia Akting Setahun
Tom Holland. (Foto: Instagram/@tomholland2013)
A
A
A

NEW YORK - Tom Holland memutuskan untuk hiatus dari dunia akting selama satu tahun. Hal ini diakui sang aktor lantaran demi menjaga kesehatan mentalnya.

Tom Holland mengaku mulai terguncang mentalnya setelah membintangi serial thriller The Crowded Room. Pada film tersebut, Tom berperan sebagai penjahat bengis bernama Billy Milligan yang gemar perkosa gadis kampus.

"Saya sekarang mengambil cuti setahun, dan itu adalah hasil dari betapa sulitnya pertunjukan ini. Saya senang melihat hasilnya. Saya merasa kerja keras kami tidak sia-sia," ucap Tom Holland dilansir dari laman BBC, pada Kamis (15/6/2023)

"Ada saatnya saya butuh istirahat dan menghilang dan pergi ke Meksiko selama seminggu dan bersenang-senang di pantai dan bersantai," ujarnya lagi.

Ini bukan pertama kalinya aktor yang membintangi film Spider-Man: No Way Home itu menyampaikan hiatus dari dunia hiburan.

Contohnya seperti tahun lalu, Tom Holland mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk istirahat bermain media sosial. Tom mengatakan alasannya yakni demi menjaga kesehatan mentalnya.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171641/tom_holland-FA1z_large.jpg
Tom Holland Kecelakaan, Syuting Spider-Man: Brand New Day Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154572/tom_holland-DNFm_large.jpg
Tom Holland Pamer Gaya Sporty saat Main Padel, Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/206/3079169/tom_holland-CkJb_large.jpg
6 Film yang Dibintangi Tom Holland Selain MCU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/206/3078009/tom_holland-Ceb5_large.jpg
Tom Holland Ambil Peran dalam Film Terbaru Christopher Nolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/206/3075939/tom_holland-iIFC_large.jpg
Tom Holland Spill Perkembangan Film Spider-Man 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954084/tom-holland-jawab-rumor-putus-dari-zendaya-XDJaQAtGgE.jpg
Tom Holland Jawab Rumor Putus dari Zendaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement