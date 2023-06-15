Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menikah Minggu Depan, Angga Wijaya Sudah Kirim Undangan ke Dewi Perssik

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:17 WIB
Menikah Minggu Depan, Angga Wijaya Sudah Kirim Undangan ke Dewi Perssik
Dewi Perssik dan Angga Wijaya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Angga Wijaya diketahui akan menikahi wanita pilihan hatinya, Anna pada 23 Juni 2023 mendatang. Meski hubungannya dengan Dewi Perssik bisa dikatakan memanas pasca-cerai, Angga mengaku tetap mengirimkan undangan pernikahannya pada sang mantan istri.

Kendati demikian, Angga masih belum bisa memastikan apakah pemilik 'Goyang Gergaji' itu akan datang ke pernikahannya atau tidak.

"Kita sih udah kasih undangannya ya, nggak tahu dia bisa hadir atau nggak," ujar Angga dalam kanal YouTube Seleb Oncam News, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

"Kalau dari pihak kita sih udah kasih," sambungnya.

Angga Wijaya

Dalam kesempatan berbincang dengan awak media, Angga menyebut bahwa uang yang akan digunakannya untuk menikahi calon istrinya adalah hasil dari tabungannya sendiri. Bukan seperti tudingan beberapa orang, yang menyebut jika acara pernikahan tersebut menggunakan uang milik Dewi Perssik.

"Kita uang bersama untuk itu, uang kita resepsi bersama dan untuk bintang tamu yang kita undang pun uang bersama," papar Angga.

Sementara itu, Angga menyebut jika ada andil Aldi Taher dalam acara pernikahannya tersebut. Pasalnya, Aldi sempat memberi pesan padanya agar buru-buru menikah jika telah menemukan calon yang sesuai, agar tak terjerumus ke dalam dosa maksiat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
