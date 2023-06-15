Tante Ernie Ngopi Bareng Hotman Paris, Jadi Aspri Baru?

JAKARTA - Tante Ernie banyak dirindukan oleh para penggemarnya lantaran belakangan ini jarang muncul di media sosial. Kali ini, Tante Ernie tiba-tiba saja bertemu dengan Hotman Paris Hutapea.

Wanita yang kerap dijuluki 'Tante Pemersatu Bangsa' ini mengunggah potret selfie bersama sang pengacara kondang di instagram. Menurut Tante Ernie, dia dan Hotman tengah ngopi sambil berbincang.

Hanya saja, ketimbang blak-blakan memberi tahu netizen isi obrolannya bersama Hotman Paris, Tante Ernie lebih pilih kasih tebak-tebakan.

"Ngopi cantik with abangku @hotmanparisofficial.. ngobrolin apa kira-kira nih??," kata Tante Ernie, dikutip pada Kamis (15/6/2023)

Tante Ernie yang tidak menjelaskan maksud dan tujuan dirinya bertemu Hotman Paris kemudian sedikit bergurau soal cincin mentereng sang pengacara yang menempel di bahunya.

"Aduh itu cincin disendirin di bahuku, hati-hati lepas satu bang," tuturnya.

Kemunculan Tante Ernie bersama Hotman Paris langsung membuat netizen tak tahan untuk ikut berkomentar. Beberapa netizen menebak bahwa Tante Ernie bakal didapuk sebagai asisten pribadi baru Hotman Paris.

"Tante jadi aspri yang ke berapa nih wkwkkwkw," kata @ahm*****.

"Bakal nambah lagi nih aspri opung Hotman," tulis @baring******.

BACA JUGA: