HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marsha Aruan Unggah Foto Mesra Bareng Pria, Netizen: Retak Hati Gue!

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:49 WIB
Marsha Aruan Unggah Foto Mesra Bareng Pria, Netizen: Retak Hati Gue!
Marsha Aruan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Marsha Aruan baru-baru ini memajang foto dirinya dengan seorang pria. Momen tersebut bahkan dibagikan oleh mantan kekasih El Rumi ini di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Marsha Aruan terlihat tengah berpose dengan seorang pria yang diketahui bernama Dery Syahputra. Keduanya bahkan terlihat begitu akrab dan mesra, bahkan tak malu-malu untuk berpelukan satu sama lain.

"Ke mana lagi kitaaaa #derytheadventure," tulis Marsha Aruan sebagai keterangan, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Selain berpelukan, dalam salah satu unggahannya, Marsha Aruan juga terlihat bergandengan tangan dengan pria tersebut. Ekspresi keduanya juga memancarkan kebahagiaan.

Marsha Aruan

Kemesraan Marsha Aruan dengan sosok pria baru ini membuat para penggemar merasa patah hati. Tak heran, jika banyak netizen yang mengira bahwa ada hubungan spesial di antara Marsha dan Dery.

Kendati banyak yang patah hati, tak sedikit pula netizen yang mendoakan agar Marsha Aruan berjodoh dengan pria tersebut.

"Marsha tolong ya, liat kamu upload begini langsung retak hati gua," tulis @lojo****.

